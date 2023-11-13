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أسباب الشعور بألم الأسنان في موسم البرد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 11:48 صباحا
أسباب الشعور بألم الأسنان في موسم البرد
شخص يعاني من ألم الأسنان. (أرشيفية: الإنترنت)
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أوضحت طبيبة الأسنان الروسية الدكتورة لويزا أفتاندليان أن عديد الأمراض المزمنة تبدأ في التفاقم مع بدء موسم الشتاء وبرودة الطقس ومن أبرز هذه الأمراض التي تتأثر بالطقس أمراض الأسنان ولا يتوقف هذا عند حد ضعف المناعة فحسب بل «لعدم كفاية المكونات الغذائية والمعدنية؛ حيث تصبح مقاومة مينا الأسنان ضعيفة أمام الكائنات الحية الدقيقة الضارة، ما قد يؤدي لتطور التسوس».
وأضافت «قد يشعر الشخص في الفترة الانتقالية بين الموسمين وكأن أسنانه تؤلمه، ما يشير إلى نقص الكالسيوم في الجسم». حسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن «غازيتا رو».

وأوضحت الطبيبة «إذا كان الشخص يعاني من نزلة برد موسمية أو عدوى فيروسية فعليه فورا بعد الشفاء، استبدال فرشاة الأسنان بأخرى جديدة؛ فبهذه الطريقة لن تصبح فرشاة الأسنان الخاصة به مصدرا للعدوى».

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ونصحت أفتاندليان بعدم تناول مشروبات ساخنة في الخارج، والاهتمام بالنظام الغذائي؛ الذي يجب أن يحتوي على مواد مفيدة وأطعمة غنية بالكالسيوم وفيتامين (D).

وخلصت إلى «تجنب تعريض مينا الأسنان لخطر أكبر في الخريف، يجب عدم استخدام معاجين التبييض القوية، واستبدالها بمعجون أسنان معتدل من حيث درجة الكشط وله خصائص إعادة التمعدن».

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