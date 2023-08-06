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علماء يطورون علاجا يعيد نمو الأسنان من جديد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 06 أغسطس 2023, 01:00 مساء
علماء يطورون علاجا يعيد نمو الأسنان من جديد
صورة تعبيرية. (الإنترنت)
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يعمل فريق علماء من معهد البحوث الطبية في أوساكا باليابان على تطوير علاج ثوري جديد، يُمكنه إعادة إنماء الأسنان المتساقطة من جديد.

ويخطط العلماء، كما نقل موقع «يورونيوز» الأوروبي، لإجراء التجارب المعملية في يوليو من العام المقبل، على أن يتوافر العلاج في عيادات طب الأسنان بحلول العام 2030.

تعد تشوهات الأسنان عند الولادة حالة مرضية شائعة الحدوث، وتؤثر على 1% من الناس في أنحاء العالم. لهذا يعمل العلماء على تطوير علاج سيكون هو الأول من نوعه في العالم لإعادة نمو الأسنان.

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علاج التشوهات الخلقية بالأسنان
تستهدف التجارب تطوير دواء علاجي للمرضى الذين يفتقرون مجموعة كاملة من أسنان البالغين بسبب عيوب خلقية متعلقة بالتأثيرات الوراثية أو النمائية التي حدثت قبل الولادة.

وهذه الحالة، المعروفة أيضا باسم «عدم تكوّن الأسنان»، تعيق القدرات الأساسية مثل المضغ والبلع والتحدث منذ سن مبكرة، مما قد يؤثر سلبيا على النمو.

يعمل الدكتور رئيس قسم طب الأسنان وجراحة الفم في معهد البحوث الطبية بمستشفى كيتانو، كاتسو تاكاهاشي، على العقار. وقال: «فكرة زراعة أسنان جديدة هي حلم كل طبيب أسنان. أثق في أنني سأكون قادرا على تحقيق ذلك».

وقد نجح فريق البحث بالفعل في تحفيز نمو أسنان «الجيل الثالث»، التي تعقب الأسنان اللبنية للأطفال وأسنان البالغين الدائمة، في نماذج حيوانية من خلال استهداف جين يسمى «USAG-1»، وُجد أنه يحد من نمو الأسنان في الفئران.

ومن خلال تطوير دواء مضاد للأجسام المضادة يمنع عمل «USAG-1»، تمكن الفريق الياباني من إعادة نمو الأسنان في الفئران والقوارض.

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