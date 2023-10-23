7 فوائد لتناول حليب الكركم في الحمية الغذائية اليومية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

يعد حليب الكركم واحدا من أشهر الوصفات المنزلية التقليدية التي تستخدمها الأمهات والجدات منذ سنوات، لما له من فوائد عديدة بفضل محتواه من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.

وفي الطب القديم، تُستخدم وصفات حليب الكركم في علاج البرد وعلاج الجروح. وينشأ الكركم من جذور نبات كركم لونغا، هو نوع من التوابل الصفراء التي توفر خصائص تعزز الصحة تعزى إلى عنصر نشط يسمى «كركمين»، كما نقل موقع «هيلث شوتس».

وفيما يلي بعض الفوائد التي يوفرها حليب الكركم، وأولها منع الالتهابات بالجسم.

خصائص مضادة للالتهابات

شرب حليب الكركم يمكن أن يساعد في الوقاية من مشاكل مثل التهاب المفاصل ومرض التهاب الأمعاء، بفضل محتواه من خصائص مضادة للالتهابات مما يساعد على تقليل الالتهابات في الجسم وتقليل خطر الإصابة بمثل هذه المشاكل.

وجدت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل أن عنصر الكركمين في الكركم يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل خطر آلام المفاصل والالتهابات في الجسم.

كما أن حليب الكركم غني بمضادات الأكسدة، وهي جزيئات تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وتسهم في الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة.

ويعد الكركمين الموجود في الكركم أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في الحفاظ على الصحة العامة وإبطاء عملية الشيخوخة. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والمزيد من هذه الأمراض.

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تعزيز جهاز المناعة

إذا كنت شخصا يمرض كثيرا، فيجب محاولة تضمين حليب الكركم في نظامك الغذائي، لما له من خصائص مناعية تساعد في دعم جهاز المناعة وتحسين قدرة الجسم على الدفاع عن نفسه ضد العدوى والأمراض.

كما أن حليب الكركم يساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ، لأنه يحتوي على خصائص تحفز إنتاج المادة الصفراء في الكبد، مما يساعد على الهضم السليم للدهون.

كما أن شرب حليب الكركم قد يعزز صحة الدماغ. فالاستهلاك المنتظم قد يساعد في تأخير أو حتى عكس أمراض الدماغ والأمراض المرتبطة بالعمر.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة «Neuropeptides» أن الكركمين يمكن أن يزيد من مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، وهو مركب يساعد على زيادة نمو خلايا الدماغ.

تعزيز صحة القلب

وأظهرت الدراسات أيضا أن الكركم يحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للحساسية تساعد في التئام الجروح، لذلك فهو يسرع عملية الشفاء ويدعم التئام الجروح. كما أنه يساعد في مكافحة الالتهابات المختلفة، بما في ذلك الالتهابات البكتيرية والفيروسية.

ويساعد كذلك في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. إذ وجدت مراجعة للأبحاث الأساسية في أمراض القلب أن الكركمين يحسن وظيفة بطانات الأوعية الدموية، المعروفة باسم وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة القلب.

وقد يساعد شرب حليب الكركم أيضا في تقليل عوامل الخطر مثل الكوليسترول وضغط الدم التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.