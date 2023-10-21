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اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 21 أكتوبر 2023, 03:24 مساء
اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف
الأحرف الأولى من المسمى العلمي لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. (الإنترنت)
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وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أكثر عرضة بثلاث مرات على الأقل للإصابة بالخرف مع التقدم في العمر مقارنة بغيرهم.

لكن الدراسة لفتت كذلك، كما نقلت جريدة «ذا غارديان» البريطانية، إلى أن اتباع بروتوكول علاجي يشمل علاجات مثل «Ritalin» و« Concerta» قد يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف وتدهور القدرات المعرفية.

وقال ميشال شنايدر بيري، مدير مركز أبحاث «هربرت وجاكلين كريجر» لمرض الزهايمر في معهد «روتجرز» الأميركي: «اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو حالة منتشرة مزمنة، وافترضنا أنه نظرًا لوجود مستوى معين من التأثير على الدماع تصاحب الإصابة بهذا الاضطراب، فإن هذا سيظهر في سن الشيخوخة على شكل انخفاض في مرونة الدماغ والمرونة الإدراكية مصحوبًا بارتفاع خطر الإصابة بالخرف».

وأضاف: «ينبغي على مرضى هذا الاضطراب إبلاغ الطبيب المتابع لهم، والانتباه للتغيرات المعرفية التي قد تطرأ مع الوقت، ما يسمح بتقييم شامل والتدخل في الوقت المناسب».

ويعد اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أحد أكثر اضطرابات النمو العصبي شيوعًا في مرحلة الطفولة، ويؤثر على ما يقدر بنحو 4.4% من البالغين في الولايات المتحدة، حسب بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

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اعتماد أول علاج رقمي لفرط الحركة لدى الأطفال

ارتفاع إصابات الخرف بين المصابين بفرط الحركة
وشملت الدراسة المنشورة هذا الأسبوع في دورية «جاما نتورك»، 109 آلاف شخص تابعتهم على مدار 17 عامًا، تراوحت أعمارهم بين 51 – 70 عامًا، مقسمين بالتساوي بين النساء والرجال.

وخلال فترة الدراسة تم تشخيص 730 مشاركًا، نسبة 0.7%، بالإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فيما جرى تشخيص 7726 شخصًا بالإصابة بالخرف.

وشخص فريق الدراسة إصابة 96 شخصًا من بين المصابين باضطراب فرط الحركة بمرض الخرف، بنسبة 13.2%.

وبعد الأخذ في الاعتبار العوامل المربكة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالخرف بمقدار 2.77 مرة، بما في ذلك مرض الزهايمر.

لكن في الوقت نفسه تؤكد الدراسة أن تناول بعض الأدوية من شأنها تقليل مخاطر الإصابة بالخرف لدى مصابي اضطراب فرط الحركة، كما أنها تساعد في وقف التدهور المعرفي.

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