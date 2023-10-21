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دراسة تكشف دور سكر الفركتوز في الإصابة بالسمنة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 21 أكتوبر 2023, 12:26 مساء
دراسة تكشف دور سكر الفركتوز في الإصابة بالسمنة
حلوى تحتوي على نسبة مرتفعة من سكر الفركتوز. (الإنترنت)
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وجدت دراسة حديثة أن سكر الفركتوز من الأسباب الرئيسية المسببة لمرض السمنة على الرغم من أنه يحتوي على قليل من السعرات الحرارية، إلا أنه يحفز شهية الجسم على تناول أطعمة غنية بالدهون وبكميات كبيرة مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

ولاحظت دراسة أجراها باحثون من جامعة «كولورادو أنشوتز» الأميركية أن احتواء الحمية الغذائية على كميات كبيرة من سكر الفركتوز تمنع إنقاص الوزن، كما نقل موقع «ساينس ألرت».

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور ريتشارد جونسون: «على الرغم من أن جميع الفرضيات تعترف بأهمية الحد من الأطعمة فائقة المعالجة والوجبات السريعة، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ينبغي التركيز على تقليل تناول السكر، أو الكربوهيدرات ذات نسبة السكر العالية في الدم، أو الدهون، أو الدهون المتعددة غير المشبعة أو ببساطة زيادة تناول البروتين».

وأضاف: «هنا، نراجع الفرضيات الغذائية المختلفة للسمنة. ونقترح أن جميع الفرضيات المختلفة صحيحة إلى حد كبير، وأنه على الرغم من أنها تبدو غير متوافقة ظاهريا، إلا أنه يمكن توحيدها جميعا بناء على فرضية أخرى تُعرف باسم فرضية بقاء الفركتوز».

ما هو سكر الفركتوز؟
والفركتوز هو نوع من السكر يمكن العثور عليه بشكل طبيعي في الفاكهة مثل التفاح والموز والبرتقال. يمكن للجسم أيضا إنتاج كميات صغيرة من الفركتوز من الكربوهيدرات مثل الجلوكوز والأطعمة المالحة.

لكن إضافة الفركتوز إلى سكر المائدة أو غيره من المشروبات والأطعمة الغنية بالسكريات، يؤدي إلى تراكمه في الجسم بشكل سريع ما يمنع الجسم من إنقاص الوزن على المدى الطويل، ويمكن أن يحدث ذلك دون إدراك من الشخص نفسه، حسب الدراسة.

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كيف يؤدي الفركتوز إلى زيادة الوزن؟
أجرى جونسون وزملاؤه دراسة شاملة لجميع العوامل المساهمة المعروفة في السمنة، ووجدوا أن استقلاب الفركتوز في الجسم يسبب انخفاضا في مركب يسمى أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، والذي يوفر الطاقة للعمليات الخلوية في الجسم.

عندما ينخفض هذا المركب (ATP) إلى مستوى منخفض بما فيه الكفاية، فهذه إشارة لجسمك بأنك بحاجة إلى مزيد الوقود. وهذا يجعلك جائعاً، فتأكل.

هذا ما يسميه الباحثون فرضية بقاء الفركتوز، وهي تربط بين نظريات مختلفة حول أسباب السمنة، حتى تلك التي تبدو غير متوافقة إلى حد كبير، مثل تناول الدهون مقابل تناول الكربوهيدرات.

يقول جونسون: «في الأساس هذه النظريات التي تضع سلسلة من العوامل الأيضية والغذائية في مركز وباء السمنة، كلها قطع من اللغز توحدها قطعة أخيرة هي الفركتوز. الفركتوز هو ما يدفع عملية التمثيل الغذائي إلى الدخول في وضع الطاقة المنخفضة وفقدان السيطرة على الشهية، ولكن الأطعمة الدهنية تصبح المصدر الرئيسي للسعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن».

وخلصت الدراسة إلى أنه يجرى تفعيل وضع الطاقة المنخفضة هذا حتى لو كان هناك احتياطي من الطاقة في الجسم على شكل دهون مخزنة، وأن الفركتوز يمنع الجسم من استغلال أي من هذا المخزون.

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