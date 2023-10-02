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علماء يطورون جهازا يعالج السرطان خلال 60 يوما

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 02 أكتوبر 2023, 09:12 صباحا
علماء يطورون جهازا يعالج السرطان خلال 60 يوما
جهاز طوره فريق بحثي في جامعة «برايس» الأميركية لعلاج السرطان. (الإنترنت)
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يعمل فريق من العلماء من جامعة «رايس» الأميركية على تطوير نظام جديد لعلاج الأورام السرطانية يعتمد على زرع جهاز في الجسم يمكنه علاج الورم خلال 60 يوما فقط، ويمكن إدارته عن طريق تطبيق خاص على الهاتف المحمول.

وحصل الفريق، حسب جريدة «نيويورك بوست» الأميركية، على تمويل بقيمة 45 مليون دولار لتطوير العلاج الذي يمكن زرعه في الجسم، ويخفض معدل الوفيات جراء الأورام السرطانية بنسبة 50% تقريبا.

ويهدف المشروع إلى تطوير «تقنية زرع الإحساس والاستجابة»، بهدف تحسين نتائج أنظمة العلاج المناعية للأورام السرطانية التي عادة ما يصعب علاجها بالأدوية التقليدية.

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آلية عمل النظام الجديد لعلاج السرطان
وأوضح الباحث الرئيسي في المشروع المهندس البيولوجي أوميد فيسيه أن آلية عمل الجهاز الجديد تعتمد على تتبع وكشف الخلايا السرطانية في الجسم، وتكييف جرعة العلاج وفق ذلك.

وقال: «بدلاً من ربط المرضى بأسرة المستشفيات، والأكياس الوريدية، والشاشات الخارجية، سنستخدم إجراءً بسيطًا لزرع جهاز صغير يراقب السرطان بشكل مستمر ويضبط جرعة العلاج المناعي في الوقت الفعلي».

وأضاف: «هذه التكنولوجيا قابلة للتطبيق على نطاق واسع في علاج السرطانات البريتونية التي تؤثر على البنكرياس والكبد والرئتين والأعضاء الأخرى».
على غرار علاج السكري بمضخة الأنسولين، يعمل الجهاز الجديد، الذي ويطلق عليه «منظم التصنيع الجزيئي المتقدم الهجين» أو (HAMMR) على توصيل العلاجات المناعية إلى المريض،

والجهاز يمكن إعادة شحنه والتحكم فيه عن بعد عبر الهواتف الذكية، ويبلغ حجمه ثلاث بوصات. ويأمل الفريق البحثي، الذي يشمل باحثين من سبع ولايات أميركية، أن تسهم تلك التقنية الجديدة في علاج الأورام السرطانية خلال 60 يوما.

وقال أستاذ الأورام النسائية في مركز «إم دي أندرسون» للسرطان بجامعة تكساس، أمير الجزائري: «الخلايا السرطانية تتطور باستمرار وتتكيف مع العلاج. ومع ذلك، فإن أدوات التشخيص المتاحة حاليا، بما في ذلك الاختبارات الإشعاعية وفحوصات الدم والخزعات، توفر لقطات نادرة ومحدودة جدا لهذه العملية الديناميكية».

جهاز طوره فريق بحثي في جامعة «برايس» الأميركية لعلاج السرطان. (الإنترنت)
جهاز طوره فريق بحثي في جامعة «برايس» الأميركية لعلاج السرطان. (الإنترنت)
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