  • Alwasat News
Atwasat

استخراج دودة طفيلية توجد لدى الثعابين من دماغ امرأة أسترالية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 12:12 مساء
استخراج دودة طفيلية توجد لدى الثعابين من دماغ امرأة أسترالية
ثعبان. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن أطباء أستراليون، الثلاثاء، رصد دودة طفيلية دائرية تكون موجودة عادة لدى الثعابين للمرة الأولى لدى إنسان، إذ استُخرِجت واحدة «حية ومتلوية» من دماغ امرأة أسترالية أثناء عملية جراحية.

ورصد الأطباء من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي «آفة ذات شكل غير مألوف» في الجزء الأمامي من دماغ الأسترالية البالغة 64 عاما كانت تعاني فقدان الذاكرة، وفق وكالة «فرانس برس».

وتبين أن هذه الآفة هي عبارة عن دودة من نوع «أوفيداسكاريس روبرتسي» الدائرية التي يبلغ طولها ثمانية سنتيمترات، وهي حسب الباحثين طفيلية تعيش عادة لدى حيوانات الكنغر والثعابين في أستراليا. وتعيش أيضا لدى حيوانات في مناطق أخرى من العالم، ولكن لم يسبق رصد مثيل لها لدى البشر.

أول حالة على الإطلاق
وأوضح اختصاصي الأمراض المعدية الدكتور سانجايا سيناناياكي أنها «أول حالة على الإطلاق في كل أنحاء العالم يُرصد فيها وجود أوفيداسكاريس لدى إنسان»، وأضاف: «إنها أيضا على حد علمنا، أول حالة تصيب دماغ أحد أنواع الثدييات، سواء أكان بشريا أو غير ذلك».

وتوقع العلماء أن تكون المرأة الأسترالية أصيبت بالعدوى من طريق نباتات صالحة للأكل ربما كانت ملوثة بيرقات يحويها براز ثعابين.

وأتاح اختبار الحمض النووي للأطباء التعرف على نوع الدودة الطفيلية بعدما ظهر «شكلها الشبيه بالخيط» في الصور الطبية للدماغ.

وأضاف سيناناياكي: «ليس من السهل أو المستحب على الإطلاق أن يكون المرء أول من يصاب بأي مرض في العالم (...) ولا أستطيع أن أعبر بما فيه الكفاية عن تقديرنا لهذه المرأة التي أظهرت صبرا وشجاعة طوال هذه العملية»، وتوقع «رصد مزيد الحالات في المستقبل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية...
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور

«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه

إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه
حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)

حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة
هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية

هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية
اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار

اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار
الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا الكيني

الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا ...
شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»

شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»
أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير ...
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري ...
«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه مع بيرنز

«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه...
شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ليبيا

شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ...
مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق

مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة

مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة ...
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حمية البحر المتوسط خلال الحمل تحسن القدرات المعرفية للطفل
حمية البحر المتوسط خلال الحمل تحسن القدرات المعرفية للطفل
9 أطعمة تزيد هرمون السعادة
9 أطعمة تزيد هرمون السعادة
امرأة حامل من كل خمس نساء أميركيات تلقى معاملة طبية سيئة
امرأة حامل من كل خمس نساء أميركيات تلقى معاملة طبية سيئة
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خمس طرق فورية للتخلص من القلق
خمس طرق فورية للتخلص من القلق...
دراسة: دواء بدانة يقلص خطر الإصابة بأمراض القلب
دراسة: دواء بدانة يقلص خطر الإصابة بأمراض القلب...
ارتفاع درجات الحرارة يخفض ساعات النوم
ارتفاع درجات الحرارة يخفض ساعات النوم...
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب...
المملكة المتحدة.. رسائل وقاية من السرطان في الملابس الداخلية
المملكة المتحدة.. رسائل وقاية من السرطان في الملابس الداخلية...
المزيد
استخراج دودة طفيلية توجد لدى الثعابين من دماغ امرأة أسترالية
استخراج دودة طفيلية توجد لدى الثعابين من دماغ امرأة أسترالية...
الاتحاد الأوروبي يجيز لقاحا يحمي الأطفال من التهاب القصيبات
الاتحاد الأوروبي يجيز لقاحا يحمي الأطفال من التهاب القصيبات...
مشاكل المعدة قد تكشف الإصابة المبكرة بـ«باركنسون»
مشاكل المعدة قد تكشف الإصابة المبكرة بـ«باركنسون»...
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال...
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب...
المزيد