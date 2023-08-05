«الغذاء والدواء» الأميركية توافق على أول حبوب لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية موافقتها على أول دواء بالحبوب لعلاج حالات اكتئاب ما بعد الولادة، وهي حالة معقدة من الاكتئاب تصيب الأمهات الجدد، وتؤثر على جودة حياة الأم والطفل.

وقد منحت الإدارة الأميركية، الجمعة، موافقتها لعلاج «زورزوفا»، وهو من إنتاج شركة «Sage Therapeutics and Biogen» للتكنولوجيا الحيوية في ماساتشوستس، والذي يتكّون من حبوب للاستخدام مرة واحدة يوميا لـ14 يوما، ويعد العلاج الأول بالحبوب لهذا النوع من الاكتئاب الحاد.

وتقول الأستاذة المساعدة في الطب النفسي بجامعة ماريلاند، الدكتورة سامانثا لاتوري: «إنه لأمر مدهش أننا بدأنا في التفكير في اكتئاب ما بعد الولادة أكثر وأكثر، وبدأنا في ابتكار علاجات جديدة جرى الاعتراف بها لفترة طويلة»، كما نقلت مجلة «تايم» الأميركية.

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نتائج واعدة لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

وراجعت الإدارة الأميركية عديد الدراسات المنفصلة، شملت مئات السيدات المصابات باكتئاب ما بعد الولادة، حيث أظهر علاج «زوروزوفا» تحسنا ملحوظا في علاج حالة الاكتئاب خلال أسبوعين فقط من تناوله، مقارنة بمجموعة تناولت علاجا وهميا.

كما أظهرت الدراسات أن تأثير «زوروزوفا» دائم، ويستمر فترة قد تصل إلى شهر أو أكثر من توقف الشخص عن تناوله.

وقد أظهرت بعض النساء تحسنا منذ اليوم الثالث من تلقي العلاج، لذلك يمكن أن يغير التأثير السريع للدواء قواعد اللعبة في علاج الاكتئاب. ففي الوقت الحالي، يعاني مصابو الاكتئاب عدة أشهر مع العلاجات الحالية المضادة للاكتئاب التي تعتمد على المواد الكيميائية في الدماغ مثل «سيروتونين» أو «نورادرينالين» أو «دوبامين».

يستهدف «زوروزوفا» مستقبلا عصبيا يسمى «GABA-A»، الذي يلعب دورا رئيسيا في الكيفية التي يتعامل بها المخ مع النشاط العصبي.

ففي حالة الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، فإن المخ لا يستطيع القيام بتلك العملية على النحو المطلوب. كما أن استجابات الإجهاد، بما في ذلك تلك الناتجة من التغيرات الهرمونية للحمل والولادة، لا يجرى التعامل معها أيضا، وهو ما يؤدي إلى اختلال التوازن في كيمياء المخ، والإصابة بالاكتئاب.