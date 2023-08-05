  • Alwasat News
Atwasat

«الغذاء والدواء» الأميركية توافق على أول حبوب لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 05 أغسطس 2023, 09:56 صباحا
«الغذاء والدواء» الأميركية توافق على أول حبوب لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة
سيدة تعاني أعراض اكتئاب ما بعد الولادة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية موافقتها على أول دواء بالحبوب لعلاج حالات اكتئاب ما بعد الولادة، وهي حالة معقدة من الاكتئاب تصيب الأمهات الجدد، وتؤثر على جودة حياة الأم والطفل.

وقد منحت الإدارة الأميركية، الجمعة، موافقتها لعلاج «زورزوفا»، وهو من إنتاج شركة «Sage Therapeutics and Biogen» للتكنولوجيا الحيوية في ماساتشوستس، والذي يتكّون من حبوب للاستخدام مرة واحدة يوميا لـ14 يوما، ويعد العلاج الأول بالحبوب لهذا النوع من الاكتئاب الحاد.

وتقول الأستاذة المساعدة في الطب النفسي بجامعة ماريلاند، الدكتورة سامانثا لاتوري: «إنه لأمر مدهش أننا بدأنا في التفكير في اكتئاب ما بعد الولادة أكثر وأكثر، وبدأنا في ابتكار علاجات جديدة جرى الاعتراف بها لفترة طويلة»، كما نقلت مجلة «تايم» الأميركية.

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
دراسة مثيرة عن علاقة الغناء باكتئاب ما بعد الولادة

نتائج واعدة لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة
وراجعت الإدارة الأميركية عديد الدراسات المنفصلة، شملت مئات السيدات المصابات باكتئاب ما بعد الولادة، حيث أظهر علاج «زوروزوفا» تحسنا ملحوظا في علاج حالة الاكتئاب خلال أسبوعين فقط من تناوله، مقارنة بمجموعة تناولت علاجا وهميا.

كما أظهرت الدراسات أن تأثير «زوروزوفا» دائم، ويستمر فترة قد تصل إلى شهر أو أكثر من توقف الشخص عن تناوله.

وقد أظهرت بعض النساء تحسنا منذ اليوم الثالث من تلقي العلاج، لذلك يمكن أن يغير التأثير السريع للدواء قواعد اللعبة في علاج الاكتئاب. ففي الوقت الحالي، يعاني مصابو الاكتئاب عدة أشهر مع العلاجات الحالية المضادة للاكتئاب التي تعتمد على المواد الكيميائية في الدماغ مثل «سيروتونين» أو «نورادرينالين» أو «دوبامين».

يستهدف «زوروزوفا» مستقبلا عصبيا يسمى «GABA-A»، الذي يلعب دورا رئيسيا في الكيفية التي يتعامل بها المخ مع النشاط العصبي.

ففي حالة الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، فإن المخ لا يستطيع القيام بتلك العملية على النحو المطلوب. كما أن استجابات الإجهاد، بما في ذلك تلك الناتجة من التغيرات الهرمونية للحمل والولادة، لا يجرى التعامل معها أيضا، وهو ما يؤدي إلى اختلال التوازن في كيمياء المخ، والإصابة بالاكتئاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت

«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات

المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات
متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية...
لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة

لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن

إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية

كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق

ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي

ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية

مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر ...
بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين
بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين
دراسة تكشف العلاقة بين الاكتئاب والإصابة بالخرف
دراسة تكشف العلاقة بين الاكتئاب والإصابة بالخرف
لقاح تجريبي جديد يفتح الباب أمام علاج الزهايمر
لقاح تجريبي جديد يفتح الباب أمام علاج الزهايمر
4 دول فقط بالعالم تبنت جميع إجراءات مكافحة التدخين
4 دول فقط بالعالم تبنت جميع إجراءات مكافحة التدخين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة
نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة...
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل...
التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان
التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان...
عادة يومية تدمر الكلى.. تجنبها
عادة يومية تدمر الكلى.. تجنبها...
تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال «مسرطنة»
تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال......
المزيد
«الغذاء والدواء» الأميركية توافق على أول حبوب لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة
«الغذاء والدواء» الأميركية توافق على أول حبوب لعلاج اكتئاب ......
اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع
اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع...
تحذيرات من أضرار التدخين على كل سيجارة في كندا
تحذيرات من أضرار التدخين على كل سيجارة في كندا...
4 دول فقط بالعالم تبنت جميع إجراءات مكافحة التدخين
4 دول فقط بالعالم تبنت جميع إجراءات مكافحة التدخين...
لقاح تجريبي جديد يفتح الباب أمام علاج الزهايمر
لقاح تجريبي جديد يفتح الباب أمام علاج الزهايمر...
المزيد