بينها البيض.. أطعمة لا يفضلها أطباء القلب في وجبة الإفطار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي يجب أن نحرص جميعا على تناولها، على أن تحتوي على مختلف العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من دهون صحية وبروتينات وألياف وغيرها.

لكن أطباء القلب يحذرون من أن بعض الخيارات التي نقوم بها صباحا تؤثر على حيوية وأداء الجسم خلال اليوم، وتؤثر على الصحة العامة على المدى الطويل، حسب موقع «توداي» الأميركي.

وقال مدير الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في مركز دنفر الطبي، أندرو فريمان: «عديد من الأشخاص يلجؤون في الصباح إلى خيارات الإفطار السريعة، مثل الحبوب الجاهزة، والمخبوزات، وهي خيارات غير صحية تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات الصناعية».

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وجبات لا تتناولها في الإفطار

أولها اللحم المقدد، فهو من أسوا الخيارات التي يمكن أن تبدأ بها يومك، لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الملح، وغيره من الإضافات غير الصحية. وربطت عديد الدراسات الإفراط في تناول اللحوم المصنعة بشكل عام بالإصابة بالسرطان.

وينصح أطباء القلب كذلك بعدم الاعتماد على تناول البيض بشكل يومي في الإفطار، خصوصا صفار البيض، تجنبا للإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ويثار جدل واسع حول علاقة الإكثار من تناول البيض بأمراض القلب، ولهذا ينصح الأطباء بتناوله باعتدال.

كما ينصح الأطباء أيضا بالامتناع عن تناول المخبوزات على الإفطار، لأنها غنية بالدهون والسكريات والكربوهيدرات المكررة، وبالتالي فهي تحتوي على سعرات حرارية عالية. وينصح باستبدال تلك المنتجات بأخرى مصنوعة من الحبوب الكاملة أو الشوفان.

خيارات صحية للإفطار

ينصح أطباء القلب بتناول الشوفان في وجبة الإفطار، لما يحتويه من ألياف وفيتامينات ومعادن صحية. كما أنه مرتبط بمستوى منخفض من كوليسترول الدم، ويساعد في ضبط الوزن.

ولهذا، يُنصح بتحضير الشوفان باستخدام المياه وليس اللبن أو الزبد، ومزجه مع الفاكهة المفضلة مثل التوت أو التفاح أو الموز.

ويمكن أيضا تناول مزيج العصائر «سموزي» في الصباح، على أن يحتوي على نسب مرتفعة من البروتين، وإضافة الفواكه المفضلة والابتعاد عن إضافة السكر.