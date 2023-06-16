3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع...

أفاد موقع «هيلث لاين» الطبي بأنه يمكن تناول عدد من المشروبات الطبيعية للتخلص من الصداع النصفي أو خفض شدته، موضحا أن هذه المشروبات هي (الشاي الأخضر والنعناع وشاي الزنجبيل)، كما أكد ضرورة استشارة الطبيب والجهات الصحية المتخصصة؛ لمعرفة سبب الإصابة بالصداع النصفي ومحاولة علاجه، وفق «دويتشه فيله».
الشاي الأخضر
إن كنت تبحث عن بديل صحي للقهوة، فالشاي الأخضر يعدّ حلًا مثاليًّا لاحتواء الكوب منه على مقدار متوسط من الكافيين يتراوح ما بين 30 و50 مليغرامًا من الكافيين مقارنة بـ80 و100 في القهوة، وفقًا لإدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA).
ويقترح البعض تناول الشاي الأخضر للتخفيف من أعراض الصداع، لكن المزيد من البحث مطلوب لإثبات فعالية الشاي الأخضر بالنسبة للصداع النصفي.
النعناع
لشرب النعناع واستنشاقه فوائد محتملة في علاج الصداع، خاصة لدى الشعور باهتزاز في الدماغ، وفقًا لموقع المكتبة القومية لعلوم الطب بالولايات المتحدة.
كما يتسم النعناع بخلوه من مادة الكافيين بما يجعله المشروب المناسب قبل النوم دون الخوف من تسببه في الإصابة بالأرق.
شاي الزنجبيل
يجرى إعداد هذا النوع من الشاي باستخدام جذور الزنجبيل. ويساعد تناوله عادة في علاج بعض الأعراض المصاحبة للصداع النصفي مثل الغثيان والقيء.
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