3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد موقع «هيلث لاين» الطبي بأنه يمكن تناول عدد من المشروبات الطبيعية للتخلص من الصداع النصفي أو خفض شدته، موضحا أن هذه المشروبات هي (الشاي الأخضر والنعناع وشاي الزنجبيل)، كما أكد ضرورة استشارة الطبيب والجهات الصحية المتخصصة؛ لمعرفة سبب الإصابة بالصداع النصفي ومحاولة علاجه، وفق «دويتشه فيله».

الشاي الأخضر

إن كنت تبحث عن بديل صحي للقهوة، فالشاي الأخضر يعدّ حلًا مثاليًّا لاحتواء الكوب منه على مقدار متوسط من الكافيين يتراوح ما بين 30 و50 مليغرامًا من الكافيين مقارنة بـ80 و100 في القهوة، وفقًا لإدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA).

ويقترح البعض تناول الشاي الأخضر للتخفيف من أعراض الصداع، لكن المزيد من البحث مطلوب لإثبات فعالية الشاي الأخضر بالنسبة للصداع النصفي.