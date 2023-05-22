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رجيم كيتو.. المسموح والممنوع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 09:34 صباحا
رجيم كيتو.. المسموح والممنوع
تعرف معنا هنا على المسموح والممنوع في رجيم كيتو، (الإنترنت)
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يعد رجيم كيتو بمثابة نظام يعتمد على تناول الدهون مقابل التقليل من تناول الكربوهيدرات، إذ إن تخفيض تناول الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون يساعد بصورة أكبر في عملية الحرق.

والفكرة في هذا الرجيم هو تقليل الكربوهيدرات بنسبة كبيرة، بحيث لا تقل عن 50 جم في اليوم، وبعد مرور أيام قليلة على اتباع هذا النظام لن يجد الجسم الوقود الذي يحتاجه وكمية السكر في الدم التي تساعد الكربوهيدرات في توفيرها، وفق «ويب طب».

وبالتالي يبدأ الجسم في الاستعانة بالدهون والبروتين للحصول على الطاقة التي يحتاجها، فيحرق كمًا أكبر من الدهون المخزنة، وهكذا يفقد الجسم نسبة كبيرة من الدهون.

ولكن لا ينصح باتباع هذا الرجيم إلا تحت إشراف طبي ولفترات وجيزة حتى لا يؤثر على الصحة بالسلب.

مسموح وممنوع
تتمثل الدهون الصحية في اللحوم الحمراء، الدواجن، البيض، والأسماك، كما يتضمن النظام تناول الزبد وأنواع الجبن المختلفة ولكن بنسب محدودة، بالإضافة إلى الخضراوات منخفضة الكربوهيدرات كالخضراوات الورقية مثل الملفوف والسبانخ.
كذلك يمكن تناول المكسرات والفاكهة وإضافة زيت الزيتون أو زيت جوز الهند للطعام.

في المقابل يقوم النظام على عدم تناول الأرز، والمكرونة، والقمح، والذرة، والبطاطس، والسكريات مثل الحلوى، والمشروبات الغازية، والعصائر غير الطبيعية، والفواكه المجففة والمعلبة، الأيس كريم، وغيرها.

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كيفية اتباع رجيم كيتو
لا يوجد حساب وكمية للطعام الذي يتناوله الفرد خلال نظام كيتو، فإن شعر بالجوع يأكل ما يشتهي من الأصناف التي تم ذكرها سابقًا، ويتجنب الممنوعات.

ويفضل تقسيم الأطعمة على ثلاث وجبات، بحيث تتنوع كل وجبة وتحتوي العناصر الغذائية المسموح بها.

ومع هذا النظام يجب شرب 8 أكواب ماء يوميًا، ويمكن أيضًا شرب الشاي والقهوة ولكن دون إضافة السكر لهما.
 

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