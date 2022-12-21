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6 نصائح لاستمرار «رجيم» صحي دون حرمان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 02:58 مساء
6 نصائح لاستمرار «رجيم» صحي دون حرمان
نصائح سهل تطبيقها لحمية غذائية صحية (الإنترنت)
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لا يزال حلم خسارة الوزن والنحافة يسيطر على الكثيرين الراغبين في التغلب على السمنة والوزن الزائد، واكتساب مظهر لائق رشيق، لكن يظل الحرمان من تناول الأطعمة المفضلة هو العائق الوحيد أمام الجميع للاستمرار في أنظمة الريجيم المختلفة، وفي ذلك يحدثنا الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية عن أفضل نظام غذائي صحي يفقد الوزن بسهولة ودون عناء.

يقول الدكتور راضي: عند اتباع رجيم لإنقاص الوزن، ربما تشعر بالملل وعدم الرغبة في المداومة عليه، بسبب الحرمان من بعض الأكلات التي طالما أحببتها، فتجد نفسك في النهاية تتناول طعامًا بكميات كثيرة دون أن تعبأ بوزنك، كما أن هناك الكثير من أنظمة الرجيم المختلفة التي تسبب للجسم ضعفًا وهزلانًا وصحة غير سليمة، نتيجة فقدان الكثير من الوزن في غضون أيام معدودة، مثل رجيم «المياه» على سبيل المثال.

لذلك من الأفضل اتباع رجيم صحي، لا يحرمك من شيء ويعطيك جميع العناصر الغذائية الذي يحتاجها الجسم وفي نفس الوقت تتمكن من فقدان الوزن، وذلك باتباع مجموعة من النصائح تمكنك من فقدان الوزن بأمان مع عدم اكتسابه مرة أخرى ومن هذه النصائح:

تناول وجبة الإفطار
يؤكد الدكتور راضي أن تخطى وجبة الإفطار من الأمور التي تساعدك على الشعور بالحرمان والجوع طيلة يومك، لذا لا بُد من الحرص على تناول الإفطار واختيار مواد غذائية معينة تمنحك الشبع وتنخفض سعراتها الحرارية، مثل الألبان أو حبوب الإفطار مثل الشوفان.

تجنب تناول الطعام ليلًا
- حاول تجنب تناول الطعام في أوقات متأخرة من الليل نظرًا لتراجع معدلات الحرق في هذا الوقت، وحاول التغلب على جوعك بوجبات ذات سعرات حرارية قليلة مثل الخضراوات أو بعض أنواع الفاكهة.

الإكثار من شرب الماء
- وينصح الدكتور محمد راضي بتناول المياه بكثرة لمساعدة جسمك على الحرق، كما أنه يمنح جسمك الترطيب ويعزز عملية الهضم.

تناول الكثير من الخضراوات والفواكه
-احرص على تناول الفواكه والخضراوات منخفضة السعرات الحرارية وعالية الكميات والتي تمنحك الشعور بالشبع بديلًا عن الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، بجانب أنها غنية بالفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية والألياف.

تجنب النشويات وتناول الحبوب الكاملة
- ويطالب الدكتور راضي باستبدال الحبوب الكاملة بالحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والكعك والبسكويت والمعجنات، واستبدالها بالقمح الكامل والأرز البني ورقائق النخالة والفشار.

- مع محاولة اختيار عناصر غذائية مهمة لصحة جسمك خلال وجبة الغداء، بحيث تضم البروتين والألياف مثل السلطة الخضراء وقليلا من الكربوهيدرات.

- ويؤكد أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي أنه عند الشعور بالشبع يجب التوقف عن تناول الطعام وتذكر أن الطعام هدفه سد شعورك بالجوع فقط وليس قضاء وقت الفراغ في الأكل مع أهمية المداومة على الحركة بصورة يومية متمثلة في الذهاب الصالات الرياضية أو المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا على الأقل.

الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية
الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية
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