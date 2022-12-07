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بالفيديو: «رجيم» المياه قد يؤدي للوفاة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 02:29 مساء
بالفيديو: «رجيم» المياه قد يؤدي للوفاة
أضرار بالغة للاعتماد على حِمية الماء لفقدان الوزن (الإنترنت)
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انتشر في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة «رجيم» الماء وتشجيع البعض على فقدان الوزن من خلال اتباعه غافلين عن أضراره الجسيمة للجسم، والتي تستمر لفترة طويلة قد تسبب الوفاة ويحدثنا عن أضراره أخصائي التغذية المصري، الدكتور محمد راضي في نقاط بسيطة.

يقول الدكتور راضي، رجيم الماء هو حمية تشمل التوقف عن تناول الطعام والعصائر والاكتفاء بشرب الماء فقط لفترة من الوقت بغرض فقدان الوزن، وقد يسبب هذا النظام أضرارًا جسيمة بالجسم قد تصل إلى الهبوط المفاجئ للدورة الدموية والوفاة.

ويضيف الدكتور محمد راضي، أن اتباع رجيم الماء من شأنه أن يعرضك لنقص التغذية وقلة بعض الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للاستمرار بعمله بالشكل المطلوب، كما أنه قد يرفع من خطر إصابتك بالجفاف والذي يضر كل أجهزة الجسم.

ويوضح، أن هذا النظام يعرضك إلى تغيير في مستوى ضغط الدم، الأمر الذي قد يسبب الخطر لك بالإضافة للشعور الدائم بالدوار والتعب وصعوبة في التركيز وعلى الرغم من أن اتباع رجيم الماء يساعد في فقدان الكثير من الوزن، إلا أن معظمه يأتي من الماء والكربوهيدرات وحتى كتلة العضلات في الجسم مما يسبب أضرارًا بالغة في الجسم.

ويؤكد الدكتور محمد راضي، أن الهدف من اتباع حمية غذائية لتقليل الوزن هو المداومة وتحويل النظام إلى نظام حياة صحي، لا يضر بجسم الإنسان وبنيته ولا يسبب الملل والعودة لسلوك التغذية الخاطئ.
 

 

أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي
أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي
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