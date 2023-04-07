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5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 12:42 صباحا
5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان
للحفاظ على جسم مثالي ينصح خبراء التغذية باتباع نظام صحي خلال الشهر الكريم (الإنترنت)
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يزداد الاهتمام بالبحث عن نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان الكريم، خاصة مع الحرص على إعداد أشهى الأطباق والحلويات لتناولها عند الإفطار والسحور، لكن قد تعود تلك الطقوس بنتائج سلبية على الصحة، من قبيل زيادة الوزن؛ بسبب الإفراط في تناول المأكولات المشبّعة بالدهون والسكريات.

نصائح لنظام أكل صحي في رمضان
للحفاظ على جسم مثالي، ينصح خبراء التغذية باتباع نظام صحي خلال الشهر الكريم، من خلال الآتي:
بدء وجبة الإفطار في تناول التمر
تناول الحلويات بعد الإفطار بـ3 ساعات 
شرب كمية كافية من الماء والعصائر الطبيعية
تناول الأطعمة بطيئة الهضم في السحور مثل الفول
تناول الفاكهة على السحور مثل التفاح يعطي شعورا بالشبع

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 فوائد الصيام
ويشير خبراء التغذية إلى أن هناك العديد من فوائد الصيام في رمضان التي تنعكس إيجابًا على صحة الإنسان، أبرزها:
زيادة قوّة الخلايا ضد الإلتهابات
موازنة مستويات سكر الدم
تخفيض ضغط الدم
 تعزيز التمثيل الغذائي
 زيادة مستوى الحرق
 التخلص من سموم الجسم
 الوقاية من الزهايمر

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