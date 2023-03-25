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نصائح لحماية البشرة من الجفاف في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 03:38 مساء
نصائح لحماية البشرة من الجفاف في رمضان
الصيام قد يسبب جفاف البشرة (الإنترنت)
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الصيام يسبب جفاف البشرة، لذلك نقدِّم لكِ بعض النصائح للعناية ببشرتكِ خلال شهر رمضان الكريم تعرفي إليها معنا، وفقًا لموقع «جمالك».

ترطيب البشرة
- من المهم ترطيب بشرتك جيدًا باستخدام الكريم المرطب المناسب لنوعها. ولا تهملي أبدًا شرب كمية كافية من الماء تصل إلى حد اللترين في اليوم الواحد.
- ابتعدي قدر الإمكان عن العصائر أو المشروبات الغازية خلال الفترة التي تتراوح بين الإفطار والسحور ولو كانت هذه المشروبات هي المفضلة لديكِ، فاستبدليها بالماء أو الشاي الأخضر مثلًا.

- نصائح لصحة شعرك في رمضان
حماية الشعر من الجفاف خلال الصوم

النظام الغذائي
- اتجهي نحو الأطعمة الغنية بالفيتامينات، الألياف والمواد المضادة للأكسدة، لأنها تبقي البشرة صحية ونضرة ومتوهجة.
- ومن الأطعمة الصحية التي يفضل تناولها خلال هذا الشهر المكسرات، السبانخ، الخس، التوت، البطاطا الحلوة والتفاح وغيرهم.
- وأيضًا ننصحكِ بتناول البروتينات عند وجبة السحور كالبيض والبقوليات، كما تساعد البروتينات بالشعور بالامتلاء لفترة أطول، وبالتالي ضمان نضارة البشرة خلال النهار.

تنظيف البشرة
- لا بد من اتباع روتين خاص بنوع بشرتكِ خلال شهر رمضان. فروتين العناية بالبشرة خلال شهر رمضان هذا يعتمد على تنظيف البشرة. فنظفي بشرتكِ جيدًا في الصباح وقبل الخلود إلى النوم عبر استعمال الغسول المناسب لها لإزالة جميع الأوساخ التي تراكمت عليها خلال النهار. كما لا تهملي مسألة تقشير البشرة خلال الأسبوع. هذا الروتين يساعدكِ على التخلص من الجلد الميت الذي ينتج عن الجفاف، فتستعيد بشرتك توازنها الطبيعي.

ممارسة الرياضة
- نعلم أنه خلال الصوم تنخفض طاقتكِ، لكن حاولي قدر الإمكان ممارسة الرياضة من 4 إلى 5 مرات في الأسبوع قدر استطاعتك، يكفي أن تمارسي المشي السريع لمدة 20 دقيقة فتحافظي على لياقتكِ وتنشطي دورتكِ الدموية فتتورد خدودكِ.

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