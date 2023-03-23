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حماية الشعر من الجفاف خلال الصوم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 02:22 مساء
حماية الشعر من الجفاف خلال الصوم
حماية الشعر من الجفاف خلال الصوم (الإنترنت)
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أكد الدكتور المصري طلال عبدالرحيم أن وقاية الشعر من الجفاف تكون في رمضان وفي غير رمضان، وأولها بالحفاظ على نظافة الشعر التخلص من القشرة، والدهون الزائدة. فإذا كانت فروة الرأس جافة يغسل الشعر مرتين في الأسبوع، وإذا كانت دهنية يغسل ثلاث مرات أسبوعيا بالشامبو. ويستعمل الشامبو العادي. وإذا كانت بها بثور أو قشرة شديدة فلا بد للطبيب أن يتدخل.

ولأن المرأة تقف في المطبخ يوميا في رمضان وتعرق، مما يضطرها الى غسل شعرها يوميا، فلا بأس ولكن بالماء فقط وليس بالشامبو؛ وهناك شامبوهات يومية ننصح بها للجلد الطبيعي، وهذا كله يعتمد على المرأة أو الفتاة، فهي طبيبة نفسها وتشعر إذا كان شعرها يجف أو لا، وفق موقع «هي».

الخضروات والفواكه
وأشار الدكتور طلال، إلى ضرورة تناول المرأة أو الفتاة الخضروات، والفواكه؛ فالشعر يحب هذه الأصناف، كذلك الإكثار من المصادر المتنوعة للبروتينات، وشرب كميات كبيرة من الماء على مدار ساعات الإفطار، لترطيب الفروة حتى لا يحدث جفاف.

وأضاف عبدالرحيم، ولأن أشعة الشمس الضارة من عوامل الجفاف، وتزيد من إفرازات الدهن، فعلى كل امرأة أو فتاة أن تُقدر هذا الأمر؛ فهُناك من تقول «إنها تجلس في الشمس ولا تتأثر»، ولكننا نوصي بعدم التعرض للشمس، والحماية منها.

تنظيم تناول الوجبات الرمضانية
من ناحية أخرى، أكد دكتور طلال، أن تنظيم تناول وجبتي الإفطار والسحور، مع مراعاة الإكثار من البروتينات في وجبة الإفطار، الإكثار من الفواكه الطازجة على مدار ساعات الإفطار وخصوصا في وجبة السحور، قد يسهم في تغذية بصيلات الشعر بشكل طبيعي وتعزيز مرونتها وترطيبها من الداخل بصفة مستمرة.

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