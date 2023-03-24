نصائح لصحة شعرك في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أثناء فترة الصيام يتعرض الشعر للتقصف والجفاف، وذلك بسبب نقص الماء والفيتامينات التي تدخل إلى الجسم وتؤثر بالسلب على صحة الشعر.

لذا يجب عليكِ اتباع روتين عناية خاص بالشعر يوفر له الترطيب ويحميه من الجفاف والتلف، حسب «جمالك».

وإليك هنا بعض النصائح التي تزيد من صحة الشعر:

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالكالسيوم والفوليك والأحماض الدهنية والبروتين.

تجنبي تعريض شعرك للحرارة والمواد الكيميائية، لأن ذلك يؤدي إلى إتلاف طبقة البروتين التي يتكون منها الشعر ويجعله شديد التجعد والجفاف.

استخدام منتجات طبيعية وذات جودة عالية وتناسب نوع شعرك وفروة رأسك.

- حماية الشعر من الجفاف خلال الصوم

يجب عليك شرب كمية كافية من الماء خاصة في فترات الإفطار، فالماء لا يحافظ على شعرك فقط، بل يبقيك بصحة جيدة ويعمل على المحافظة على بشرتك صافية.

ابتعدي عن أنواع الشامبو ذات التركيبات الكيميائية والكبريت.

احذري من صبغات الشعر ذات الجودة القليلة، حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الملونات والمواد الكيميائية التي تضعف الشعر.

ابتعدي عن السكريّات وضاعفي كمية تناولك للخضروات والفواكه الطازجة. فالغذاء الجيد سرّ نضارة الشعر بشكل خاص وصحة الجسم بشكل عام.