احذروا القطط.. رصد مرض جلدي نادر للمرة الأولى خارج أميركا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

في حالات هي الأولى من نوعها على الإطلاق في البلاد، أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الهيئات الصحية رصدت عددا من الإصابات بمرض جلدي ينتقل إلى البشر عبر القطط، وهو «مؤلم للغاية»، حسب وصف بعض المرضى.

وهذا المرض الجلدي النادر الذي يحدث بثورا على الجلد لم يرصد من ذي قبل في أي مكان خارج أميركا الجنوبية، وفق «ديلي ميل».

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فيما أبلغ ثلاثة بريطانيين عما يشبه الفطريات على الجلد، قائلين إنهم يعانون بثورا وجروحا في مناطق متفرقة من الجسد مثل اليد والمعصم والذراع، حسب «سكاي نيوز».

وأوضح مسؤولون صحيون، في بريطانيا، أن المصابين الثلاثة انتقلت إليهم العدوى من قط واحد جلبه صاحبه من البرازيل، حيث ينتشر المرض في الأصل.

وأجريت التحاليل للثلاثة، فكانت النتيجة إيجابية ضد المرض الفطري البرازيلي المعروف «sporotrichosis brasiliensis». ورغم معاناة المصابين واضطرارهم إلى طلب العلاج، فإنهم تماثلوا للشفاء بشكل تام في وقت لاحق.

أعراض المرض

وتبدأ أعراض المرض بظهور ما يشبه الخدوش والجروح، في المناطق التي تعرضت للعدوى بشكل مباشر.

ويمكن أن تنتقل العدوى أيضا إلى عين الإنسان والرئة والعظام والمفاصل، وفي بعض الأحيان قد تمتد إلى الجهاز العصبي المركزي.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه العدوى، وهي ذات أعراض متوسطة في العادة، تشكل تهديدا كبيرا للصحة، بينما يشهد العالم تغيرا مناخيا يجعل انتقال المرض أكثر سهولة.

الهيئات الصحية البريطانية ترصد عددًا من الإصابات بمرض جلدي مؤلم ينتقل إلى البشر عبر القطط (الإنترنت)