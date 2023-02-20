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صحة الأمعاء في نبتة منتشرة بالدول العربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 11:27 صباحا
صحة الأمعاء في نبتة منتشرة بالدول العربية
نبتة سان الحمل البيضوي (الإنترنت)
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توصل باحثون من جامعة نوتنغهام إلى أن الألياف الموجودة في قشور السيليوم لها تأثير إيجابي على صحة الأمعاء أكثر من أنواع الألياف الأخرى، وذلك حسب نتائج دراسة نشرتها مجلة «Food Hydrocolloids»، تناولوا فيها بالبحث الألياف الطبيعية من بذور نبتة «لسان الحمل البيضوي» (أو لُقمة النَّعْجة).

وقشور السيليوم (أو بذر القطونة) نحصل عليها من نبتة لسان الحمل البيضوي، وهي نبتة متنشرة في المنطقة العربية. فهي تنبت في البيئات المهملة والجافة والمتروكة والرمال في منطقة حوض البحر المتوسط، حسب «دويتشه فيله».

وهي علاج منزلي مثبت ولها العديد من الآثار الإيجابية، منها:
- تعزيز عملية الهضم، من خلال توليد مادة لزجة في الأمعاء.
- المساهمة في تخفيض الوزن، من خلال إعطاء الشعور بالشبع لفترة طويلة.
- السيطرة بشكل أفضل على نسبة السكر في الدم، عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء.
- التحكم بشكل أفضل في مستويات الكوليسترول، عن طريق جذب وربط أحماض الصفراء التي يتم إفرازها.

 تأثير قشور السيليوم
الفريق البحثي المكون من باحثين من جامعة نوتنغهام، ومن معهد كوادرام للعلوم البيولوجية، ومن جامعة إيست أنجليا، وكلها بريطانية، تمكن من فهم سبب تأثير قشور السيليوم بشكل إيجابي على صحة الأمعاء. فهذا التأثير يرجع إلى الطبيعة الخاصة للألياف الغذائية التي تحتوي عليها.

ويقول قائد الفريق البحثي البروفيسور غليب ياكوبوف، إنه «رغم أن الألياف الغذائية هي عنصر مهم في تغذيتنا، إلا أنها قد تسبب مشاكل معوية لدى البعض»، وخصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أو مرض الأمعاء الالتهابي المزمن، قد يؤدي تناول الألياف إلى ظهور أعراض مثل انتفاخ البطن.

ويضيف البروفيسور ياكوبوف «تظهر دراستنا أن الطبيعة الفيزيائية للألياف الغذائية لها تأثير كبير على تكوين الغازات».

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الألياف الموجودة في قشور السيليوم تتكون من سكريات طويلة السلسلة تسمى السكريات المتعددة. وهذه تتحول إلى أحماض دهنية مفيدة قصيرة السلسلة بواسطة البكتيريا المعوية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحة الأمعاء وعلى عملية التمثيل الغذائي.

الذي يحدث خلال عملية الهضم هو أن البكتيريا المعوية تستعمر الألياف أثناء التخمير. والطبيعة الفيزيائية للألياف لها تأثير حاسم على كيفية تكسير هذه الألياف وكمية الغاز التي يتم إنتاجها خلال هذه العملية، كما تؤكد الدراسة.

ووفق الدراسة تتمتع قشور السيليوم ببعض الميزات، منها المساعدة في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي. كما أنها مصدر جيد للألياف بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل معوية معينة.

قشور السيليوم
قشور السيليوم متوفرة بأشكال مختلفة، سواء على شكل كبسولات أو مسحوق أو كمادة تضاف إلى الأطعمة المختلفة. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن السيلليوم يتضخم كثيرا، لذلك يجب شرب كمية كافية من الماء عند تناوله لتجنب الإصابة بالإمساك. وإذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية معوية، فالأفضل دائما استشارة الطبيب.

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