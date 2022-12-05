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تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 03:56 مساء
تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون
فوائد بلسم الليمون (الإنترنت)
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نبتة المليسة، أو بلسم الليمون، هي نوع نباتي عشبي معمّر يتبع جنس المليسة من فصيلة الشفوية، له ساق مربعة وأزهار بيضاء وأحيانا قرمزية وتحتوي الثمرة على أربع بذور وتحتوي العشبة عامة على زيت طيار.

وتحدثت أخيرا عالمة الأحياء والأعصاب والأخصائية في الطب الوظائفي، إيرينا مالتسيفا، عن نبات الملّيسة (بلسم الليمون mélisse ,melissa) وأعادت إلى الأذهان بعض فوائدها، وفق «روسيا اليوم».

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وقالت إن تناول هذا النبات له تأثير جيد على عمليات الهضم. ويقول الخبراء أن المليسة تحتوي أيضا على عديد المواد التي تساعد في تأخير الشيخوخة.

المليسة هي نبات له تاريخ طويل في العلاج، فزيته مناسب لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، وتخفيف الصداع، والتوتر، وتخفيف تقلصات القولون.

وأضافت أن المليسة تتضمن أيضا مادة الليمونين (بلسم الليمون)، التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان، كما أنها تعمل بمثابة تأثير وقائي لنظام القلب والأوعية الدموية.

 شاي المليسة 
وأعادت الطبيبة الروسية إلى الأذهان أن شاي المليسة يمكن أن يهدئك في وقت قصير. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروب يحسن نوعية النوم. أما الشاي بالبابونج فيريح العضلات ويمنع الإنسان من الإصابة بحالات القلق والذعر.

وينمو هذا النبات طبيعيا في جنوب أوروبا وحوض البحر المتوسط، فيما يصل طوله إلى 70-150 سم. تعطي أوراقه رائحة لطيفة تشبه رائحة الليمون وقريبة من النعناع، حسب «موضوع».

وفي نهاية الصيف، تظهر على النبات أزهار بيضاء صغيرة مليئة بالرحيق تجذب النحل، ومن هنا أتى اسم الجنس في هذا النبات (باليونانية: Melissa)‏ من (اللغة الإغريقية ويعني نحل العسل).

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