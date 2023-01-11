  • Alwasat News
Atwasat

«الفن بوصفة طبية» طريقة لمعالجة المرضى النفسيين في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 04:30 مساء
«الفن بوصفة طبية» طريقة لمعالجة المرضى النفسيين في فرنسا
يقع المركز في كلية صيدلة قديمة حُوّلت إلى مركز للفن المعاصر بمدينة مونبيلييه الساحلية (الإنترنت)
alwasat radio

تحت السقف العالي لكلية صيدلة قديمة حُوّلت إلى مركز للفن المعاصر في مدينة مونبيلييه الساحلية (جنوب فرنسا)، يتعلم أندريه وكيفن وأمبر صنع الفخاريات على مرأى من إحدى الفنانات.. وأُرسل هؤلاء الثلاثة من طبيبهم للمشاركة في برنامج تجريبي يعتمد الفن وسيلة للعلاج النفسي.

يختلف هؤلاء المرضى الثلاثة في أعمارهم ومسيرة حياتهم، لكنهم يتشاركون نوبات الاكتئاب أو القلق نفسها، ويتابعهم قسم الطوارئ النفسية وما بعد الطوارئ في مستشفى مونبيلييه الجامعي، وفق «فرانس برس».

ولم يكن هؤلاء الثلاثة مهتمين بشكل خاص بالفنون في ما مضى، لكنهم اتبعوا الخطوات المطلوبة منهم بالكامل في إطار هذا العلاج غير الاعتيادي الذي يستمر بضعة أسابيع تحت عنوان «الفن بوصفة طبية».

بالنسبة إلى مركز الفن المعاصر في المدينة Mo.Co، وقسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي، ثمة «قناعة» مشتركة بأن هناك «حاجة ملحّة لزيادة الوعي العام بفوائد الالتزام الفني على الصحة العقلية»، وفق البروفيسور فيليب كورتيه من مركز المستشفى الجامعي في مونبيلييه.

هذا المشروع غير المسبوق في فرنسا، المستوحى من تجارب سابقة في بلجيكا وكندا والمملكة المتحدة، لديه طموح واحد، «إخراج المرضى من المستشفى عن طريق وصف الفن لهم»، بحسب كورتيه.

- إغلاق مؤسسات بلغارية للعناية بالمرضى النفسيين

- مراكز الشرطة البريطانية تستقبل آلاف المرضى النفسيين

وتقول الطالبة أمبر كاستيل (17 عاما)، بابتسامة على محياها «هذا يحررنا بقوة»، وذلك خلال صبها مادة البارافين في قالب من الطين. وتضيف «عندما أكون هنا، أشعر أن كل ما يمكن أن يزعجني يتبدد». أما كيفن جينيست (23 عاما)، فيشير إلى أن «القلق الطبيعي يتلاشى» لديه. ويقول «يمكن استشارة علماء النفس، ولكن أفضل شيء هو القيام بأعمال يدوية، لأخرج ما في مكنونات نفسي»، مبديا سروره بلقاء «أشخاص يعانون المشكلات نفسها»، ومعربا عن استعداده «للذهاب إلى المتحف بوتيرة أكبر».

كسر العزلة
وتوضح الفنانة البصرية سوزي لولييفر «إنها ورشة عمل حول المواد اللينة المرنة، والتي تتشوه وتنتقل من الحالة الصلبة إلى السائلة، عند ملامستها لليد، ما يسمح بالانخراط في التجربة».

إلى جانبهم، يبدي أندريه بروسو (60 عاما)، سروره هذه المرة بـ«تحسين» طريقته في استخدام يديه، بعد أن بدأ في العام الماضي تعلم أصول التعبير الجسدي، تحت إشراف الراقصة آن لوبيز. ويتذكر قائلا «لقد منحني الرقص فن الاندماج في مجموعة، وهو ما لم يكن سهلا في البداية، فضلا عن ثقة أكبر في الطريقة التي أعبّر بها عن نفسي، لتحريك نفسي».

وتؤكد خبيرة الطب النفسي في مستشفى مونبيلييه الجامعي إيلودي ميشال «هنا، ليس الفنانون هم من يذهبون إلى المرضى، ولكن المرضى هم من يذهبون إلى المتحف ويلتقون بالفنانين ويدخلون عالمهم».

في العام 2022، اشتمل هذا البرنامج على ثلاث مجموعات من حوالى عشرة مرضى. ويشمل ذلك رحلات فنية لمدة شهر، وزيارات للمعارض وورش عمل لتعلم ممارسات فنية. في كل جلسة، رافقهم طالب فنون جميلة ومتدرب في الطب النفسي، ولا سيما المسؤول عن التقييم العلمي للمشروع.

هذه التجربة مجانية تماما للمشاركين، يتم تمويلها من جانب مركز Mo.Co الفني ووكالة الصحة الإقليمية والمديرية الإقليمية للشؤون الثقافية، بالإضافة إلى مدينة مونبيلييه التي تضم أقدم كلية طب لا تزال في الخدمة في العالم.

ويقول مدير مركز Mo.Co الفني نوما أمبورسين «نأمل أن يمتد هذا البرنامج ليشمل الجميع وأن يصبح ممكنا تسديد ثمنه عن طريق الضمان الاجتماعي»، مشددا على أنه في كندا يمكن للأطباء المعالجين أن يصفوا ما يصل إلى 50 زيارة متحف في السنة لمرضاهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها

اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم

وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية

القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية

«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية
165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022

165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022
الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت

الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)

غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)
مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن

مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)
كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما

كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما
رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة

رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي

«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي
سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي

سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي
مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل

مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ليكيمبي» يحمل آمالا كبيرة لمرضى ألزهايمر
«ليكيمبي» يحمل آمالا كبيرة لمرضى ألزهايمر
تشديد معايير جودة الهواء لحماية البشر
تشديد معايير جودة الهواء لحماية البشر
برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بمجال مكافحة العدوى في المنطقة الوسطى
برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بمجال مكافحة العدوى في المنطقة ...
حظر بيع «الباراسيتامول» عبر الإنترنت في فرنسا
حظر بيع «الباراسيتامول» عبر الإنترنت في فرنسا
حيدر السائح: مؤشر خطير يكشف انتشار مرض الغلوكوما في ليبيا
حيدر السائح: مؤشر خطير يكشف انتشار مرض الغلوكوما في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السلطات الأميركية: ضبط كميات قياسية من الفنتانيل في 2022
السلطات الأميركية: ضبط كميات قياسية من الفنتانيل في 2022...
حيدر السائح: مؤشر خطير يكشف انتشار مرض الغلوكوما في ليبيا
حيدر السائح: مؤشر خطير يكشف انتشار مرض الغلوكوما في ليبيا...
أطباء من التشيك يبتكرون عقارا لعلاج سرطان البروستات
أطباء من التشيك يبتكرون عقارا لعلاج سرطان البروستات...
بحث علمي يفسر عدم استعادة بعض مصابي «كورونا» حاسة الشم
بحث علمي يفسر عدم استعادة بعض مصابي «كورونا» حاسة الشم...
وفاة أول حالة زراعة رئة بمصر.. والفريق الطبي يكشف التفاصيل
وفاة أول حالة زراعة رئة بمصر.. والفريق الطبي يكشف التفاصيل...
المزيد
«الفن بوصفة طبية» طريقة لمعالجة المرضى النفسيين في فرنسا
«الفن بوصفة طبية» طريقة لمعالجة المرضى النفسيين في فرنسا...
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي...
ثاني سبب يؤدي للعمى في ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن «الغلوكوما»
ثاني سبب يؤدي للعمى في ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن ......
حيدر السائح: مؤشر خطير يكشف انتشار مرض الغلوكوما في ليبيا
حيدر السائح: مؤشر خطير يكشف انتشار مرض الغلوكوما في ليبيا...
حظر بيع «الباراسيتامول» عبر الإنترنت في فرنسا
حظر بيع «الباراسيتامول» عبر الإنترنت في فرنسا...
المزيد