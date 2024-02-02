  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط ترتفع بعد قرار «أوبك بلس»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 08:29 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد قرار «أوبك بلس»
مداخن مصفاة النفط توتال جراندبويتس جنوب شرق باريس، 1 مارس 2021. (رويترز)
WTV_Frequency

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بعد قرار مجموعة «أوبك بلس» الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، على الرغم من أن الخامات القياسية تتجه صوب خسائر أسبوعية، وسط تقارير غير مؤكدة عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 37 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 79.07 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.4%، إلى 74.12 دولار للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

إبقاء سياسة إنتاج النفط دون تغيير
وقال مصدران في «أوبك بلس» أمس الخميس إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول أم لا.

وتلتزم منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم «أوبك بلس»، بتخفيضات الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول، كما أُعلن في نوفمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قاض فدرالي يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف غزة ويُقر فحواها

قاض فدرالي يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف غزة ويُقر فحواها
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف

في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط

فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة

داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة
«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025

«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025
مارك زاكربرغ يعتذر لأهالي ضحايا منصات التواصل خلال جلسة أمام الكونغرس

مارك زاكربرغ يعتذر لأهالي ضحايا منصات التواصل خلال جلسة أمام الكونغرس
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره

تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
الإنسان العاقل عاش في المناخ البارد لشمال أوروبا قبل 45 ألف سنة

الإنسان العاقل عاش في المناخ البارد لشمال أوروبا قبل 45 ألف سنة
شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي

شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي
«الصحة العالمية» : 77% زيادة متوقعة في إصابات السرطان بحلول 2050

«الصحة العالمية» : 77% زيادة متوقعة في إصابات السرطان بحلول 2050
ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟

ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟
منتخب سيدات ليبيا للرقبي يشارك في البطولة العربية بالسعودية

منتخب سيدات ليبيا للرقبي يشارك في البطولة العربية بالسعودية
غدا.. الاتحاد والبشائر يفتتحان الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب للمجموعة الأولى بـ«دورينا»

غدا.. الاتحاد والبشائر يفتتحان الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب للمجموعة الأولى ...
رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية

رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية
باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات

باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات
شبح «حرب الجنرالين» يهدد شرق السودان

شبح «حرب الجنرالين» يهدد شرق السودان
كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا

كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا
«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»

«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الناتج المحلي السعودي ينخفض بنسبة 3.7% بعد تراجع الإيرادات النفطية
الناتج المحلي السعودي ينخفض بنسبة 3.7% بعد تراجع الإيرادات ...
قطر ترسي عقودا بقيمة 6 مليارات دولار لتوسيع أكبر حقولها النفطية
قطر ترسي عقودا بقيمة 6 مليارات دولار لتوسيع أكبر حقولها النفطية
«صندوق النقد»: انخفاض حركة الشحن 30% بسبب الهجمات في البحر الأحمر
«صندوق النقد»: انخفاض حركة الشحن 30% بسبب الهجمات في البحر الأحمر
«الفدرالي الأميركي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
«الفدرالي الأميركي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
ارتفاع النفط وسط إشارات بخفض الفائدة الأميركية
ارتفاع النفط وسط إشارات بخفض الفائدة الأميركية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بعودة السياحة العالمية إلى مستوى ما قبل الوباء خلال 2024
توقعات بعودة السياحة العالمية إلى مستوى ما قبل الوباء خلال ......
انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية ......
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي...
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020...
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في ......
المزيد
أسعار النفط ترتفع بعد قرار «أوبك بلس»
أسعار النفط ترتفع بعد قرار «أوبك بلس»...
المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 2%
المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 2%...
ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟
ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟...
ارتفاع النفط وسط إشارات بخفض الفائدة الأميركية
ارتفاع النفط وسط إشارات بخفض الفائدة الأميركية...
«الفدرالي الأميركي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
«الفدرالي الأميركي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على ......
المزيد