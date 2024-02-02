أسعار النفط ترتفع بعد قرار «أوبك بلس»

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بعد قرار مجموعة «أوبك بلس» الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، على الرغم من أن الخامات القياسية تتجه صوب خسائر أسبوعية، وسط تقارير غير مؤكدة عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 37 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 79.07 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.4%، إلى 74.12 دولار للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

إبقاء سياسة إنتاج النفط دون تغيير

وقال مصدران في «أوبك بلس» أمس الخميس إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول أم لا.

وتلتزم منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم «أوبك بلس»، بتخفيضات الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول، كما أُعلن في نوفمبر.