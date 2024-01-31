أسعار النفط تنخفض مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة ببيانات اقتصادية باهتة في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، ما أثر على معنويات الطلب، لكن الأسعار تتجه لتحقيق أول مكسب شهري منذ سبتمبر الماضي مع اتساع نطاق الصراعات في الشرق الأوسط مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم مارس، والتي ينتهي أجلها اليوم، 27 سنتا أو 0.3% إلى 82.60 دولار للبرميل، وهبط عقد أبريل الأكثر تداولًا بمقدار 26 سنتًا إلى 82.24 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا، أو 0.3%، إلى 77.59 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين

وأظهر مسح رسمي للمصانع الأربعاء أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين، ثاني أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، انكمش للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يشير إلى أن الزخم الاقتصادي يتراجع في بداية العام 2024.

وتشير توقعات العديد من المحللين، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، إلى نمو الطلب على النفط في عام 2024 مدفوعًا في المقام الأول بالاستهلاك الصيني، وعلامات تباطؤ الاقتصاد هناك تقوض تلك التوقعات.