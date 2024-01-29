أسعار النفط ترتفع بعد الهجوم على القوات الأميركية في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد هجوم بطائرة من دون طيار على القوات الأميركية في الأردن، ما زاد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط مع تصعيد المتمردين الحوثيين هجماتهم في البحر الأحمر.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 29 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 83.84 دولار للبرميل، وربح الخام الأميركي «غرب تكساس» الوسيط 34 سنتا، أو 0.4%، مسجلا 78.35 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

مخاوف من تأثير الهجوم على القوات الأميركية بالأردن

وأثار الهجوم على القوات الأميركية في غارة بطائرة من دون طيار بالأردن مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط الغني بالنفط.

وتأتي مخاطر اتساع الصراع في الوقت الذي من المتوقع أن تنخفض فيه صادرات المنتجات المكررة الروسية، مع إصلاح عديد المصافي في أعقاب هجمات الطائرات من دون طيار.