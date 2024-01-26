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الحكومة اليابانية: أضرار زلزال رأس السنة قد تصل لـ16 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 01:56 مساء
الحكومة اليابانية: أضرار زلزال رأس السنة قد تصل لـ16 مليار يورو
أضرار في بلدة شيكا اليابانية بمنطقة هاوي في مقاطعة إيشيكاوا، في 8 يناير 2024 بعد زلزال مدمر في رأس السنة. (أ ف ب)
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قدّرت الحكومة اليابانية، تكلفة الأضرار الناجمة عن الزلزال العنيف الذي ضرب وسط اليابان في الأول من يناير الحالي، مودياً بحياة أكثر من 230 شخصاً، ما بين 6.9 و16.2 مليار يورو.

ويشمل هذا التقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية (طرق ومطارات وشبكات...) في مقاطعة إيشيكاوا الأكثر تضرراً، وكذلك في مقاطعتي توياما ونيغاتا المجاورتين، بحسب وكالة «فرانس برس».

«طور تقييم الأضرار»
وأكد مسؤول حكومي للوكالة الفرنسية، الجمعة، أنّ مدى تراوح أرقام التكلفة ما زال واسعاً جداً «لأننا ما زلنا في طور تقييم الأضرار»، موضحاً أنّ هذا التقرير قُدّم الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

- ارتفاع عدد المفقودين في زلزال اليابان إلى 323

ويتجاوز هذا التقدير الرسمي المتراوح بين 1.100 و2.600 مليار ين حسابات جزئية أولية للأضرار حددها القطاع الخاص، في بداية يناير.

لكن يتوقع أن تكون التكلفة الإجمالية للزلزال أقل بكثير من تلك التي سبّبها الزلزال المدمّر المصحوب بتسونامي الذي ضرب شمال شرق اليابان عام 2011، وقدرت الحكومة اليابانية تسبّبه بخسائر بلغت قيمتها نحو 16.900 مليار ين، أي ما كان يوازي حينها 147 مليار يورو.

ولم يأخذ هذا التقييم في الاعتبار الاضطرابات التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، ولا حادث فوكوشيما النووي الناجم عن التسونامي والذي تسبّب بتكاليف (جراء أعمال إزالة التلوث البيئي، وتفكيك المحطة على مدى عقود عدة، وتعويض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم...) قد تصل في النهاية إلى مئات مليارات اليورو.

إلى ذلك وضعت الحكومة اليابانية الخميس اللمسات الأخيرة على إجراءات فورية لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد زلزال الأول من يناير، وإعادة بناء المناطق المنكوبة وتنشيط السياحة في المنطقة.

وتشهد اليابان مئات الزلازل كل عام، رغم أن معظمها لا يحدث أضرارا نظرا لقواعد البناء الصارمة المفروضة منذ عقود.

لكن توجد العديد من الأبنية القديمة، لا سيما في المناطق ريفية مثل شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا، مركز زلزال الأول من يناير.

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