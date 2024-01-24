  • Alwasat News
Atwasat

إضرابات الأرجنتين تتسع تنديدا بسياسات الرئيس ميلي الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 09:28 مساء
إضرابات الأرجنتين تتسع تنديدا بسياسات الرئيس ميلي الاقتصادية
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي خلال خطاب تنصيبه. (الإنترنت)
WTV_Frequency

يواجه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الأربعاء، إضرابا عاما وتظاهرات حاشدة، تنديدا بنهجه الاقتصادي الشديد التحرّر، في تحرّك قد يمهّد الطريق لمسار احتجاجي أوسع نطاقا وأطول أمدا.

وتجمّع المتظاهرون بالآلاف عند منتصف النهار سط بوينس آيرس فيما يشكّل واحدة من أكبر عمليات التعبئة منذ سنوات بمبادرة من الاتحاد العمالي العام (7 ملايين منتسب). ويعدّ الاتحاد العمالي العام الأرجنتيني مقرّباً من الحكومة السابقة، وانضمّت إلى دعوته إلى الإضراب نقابات أخرى وحركات تنتمي إلى اليسار المتطرّف ومنظمات اجتماعية.

ومن المقرّر تنظيم تظاهرات في عدّة مدن أرجنتينية أخرى. وقد أطلقت دعوات إلى تجمّعات تضامنية في عواصم أجنبية، أبرزها مدريد وباريس وبروكسل.

تخفيض قيمة العملة 54%
وبعد شهر ونصف الشهر من تولّي ميلي سدّة الرئاسة، حاملا معه حقبة واسعة من مشاريع القوانين، لإزالة الضوابط الاقتصادية، وتخفيض قيمة العملة 54%، وفرض تدابير تقشّفية من كلّ حدب وصوب، «فار الناس غضبا، وهي حالة لا يمكن نكرانها»، وفق ما صرّح الأمين العام للاتحاد العمالي العام، هكتور دايير، الذي يرى أن هذا التبرم «يتخطّى بنطاقه الطبقة العاملة».

-  الرئيس الأرجنتيني يعلن خطة ضخمة لتحرير الاقتصاد
-  الرئيس الأرجنتيني يدلي بصوته في انتخابات نادي بوكا جونيورز

ورُفعت لافتات على صوت المفرقعات النارية والطبول، كُتب عليها «الوطن ليس للبيع» و«لا لانقراض الثقافة!». كما كانت هناك دمية عملاقة تجسّد ميلي.

إلغاء نحو 300 رحلة جوية 
كانت الأمور تسير بشكل طبيعي في العاصمة صباح الأربعاء، حيث من المقرر أن يبدأ الإضراب من الظهر حتى منتصف الليل، وستواصل وسائل النقل عملها حتى الـ7 مساءً من أجل نقل المتظاهرين، قبل الإغلاق الكامل في منتصف الليل.

مع ذلك، فقد تأثّرت الحركة الجوية، حيث قدمت بعض النقابات المضربة الفترة الزمنية المخطّط لها. وألغت شركة الخطوط الجوية الأرجنتينية 295 رحلة جوية، بما في ذلك رحلات دولية، «ما أثّر على أكثر من 20 ألف مسافر» مقابل «تكلفة إجمالية ستتجاوز 2.5 مليون دولار». 

وقالت وزيرة الأمن، باتريسيا بولريتش، في منتصف النهار: «البلاد لن تتوقف»، مضيفة: «التعبئة تشكّل الحدّ الأدنى مقارنة بعدد الأشخاص الذين قرّروا الذهاب إلى العمل». ونددت على حسابها على موقع «إكس» بـ«النقابات المافياوية ومديري الفقر والقضاة المتواطئين والسياسيين الفاسدين الذين يقاومون التغيير الذي قرّره المجتمع ديمقراطيا».

وتشكّل ساحة البرلمان في العاصمة المحطة المحورية في هذا التجمّع بالتزامن مع النظر النواب في مجموعة واسعة من الإصلاحات المتنوّعة المواضيع مع أكثر من 600 لائحة يشار إليها بـ«قانون أومنيبوس»، تجدّ الحكومة لتمريرها في اللجان المختصّة.

إصلاحات وسياسات التقشّف
وتعتبر الحكومة من جهتها أن المعادلة بسيطة، إذ «ما من بديل» للإصلاحات وسياسات التقشّف، لتقويم حسابات بلد تثقل الديون كاهله (عجز في الميزانية يساوي 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، أعلى بنقطة واحدة من الهدف المحدّد)، وضمان استقرار اقتصاد يخنقه التضخّم بـ211 % في السنة.

ويحذّر القيّمون على هذه التظاهرة من أن الجمع «الخارج عن السيطرة» لن يكتفي «بالسير بهدوء على الرصيف»، لكنه سيبقى «سلميا». وقد جري قطع عدة طرقات إما بسبب الحشد أو بسبب طوق الشرطة الذي منع الوصول إلى المركز.

وتلوّح بولريتش باللجوء إلى بروتوكول حديث يتيح للقوات الفدرالية التدخّل وقت قطع مسلك مروري، مهدّدة بـ«نقل فاتورة» التدابير الأمنية إلى الجهات المسؤولة، كما حدث في تظاهرات أواخر ديسمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ليكيب» و«ديلي ميل» تكشفان حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد السعودي

«ليكيب» و«ديلي ميل» تكشفان حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد السعودي
المدرب الوطني رضا عطية يتسلم مهام تدريب الخمس خلفًا لـ«كمونة»

المدرب الوطني رضا عطية يتسلم مهام تدريب الخمس خلفًا لـ«كمونة»
شاهد.. السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة

شاهد.. السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (3)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (3)
مسؤول روسي: لا ناجين في حادث تحطم طائرة الأسرى الأوكرانيين

مسؤول روسي: لا ناجين في حادث تحطم طائرة الأسرى الأوكرانيين
كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام
فريق من «مكافحة الأمراض» يعاين آثار ارتفاع المياه الجوفية في زليتن

فريق من «مكافحة الأمراض» يعاين آثار ارتفاع المياه الجوفية في زليتن
بايدن: الديمقراطية والحريات الفردية على المحكّ بعد فوز ترامب في نيوهامبشر

بايدن: الديمقراطية والحريات الفردية على المحكّ بعد فوز ترامب في نيوهامبشر
شاهد.. مستجدات أزمة ارتفاع منسوب المياه في زليتن

شاهد.. مستجدات أزمة ارتفاع منسوب المياه في زليتن
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس النقدي

تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس النقدي
حكم بحبس مسؤول في مصلحة الجمارك 5 سنوات بتهمة الاختلاس

حكم بحبس مسؤول في مصلحة الجمارك 5 سنوات بتهمة الاختلاس
شاهد في «تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا

شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا ...
كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة
4 حالات تسمم في بنغازي لتناولهم مادة كحولية

4 حالات تسمم في بنغازي لتناولهم مادة كحولية
«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة

«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة
فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا

فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا
عقيلة يؤكد لنورلاند رفضه أي محاولات لفتح حوارات أو اتفاقات جديدة

عقيلة يؤكد لنورلاند رفضه أي محاولات لفتح حوارات أو اتفاقات جديدة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بورصة الهند تتجاوز هونغ كونغ لتصبح الرابعة عالميًا بقيمة سوقية 4.300 تريليون دولار
بورصة الهند تتجاوز هونغ كونغ لتصبح الرابعة عالميًا بقيمة سوقية ...
انخفاض حركة الشحن 22%.. مسؤول أوروبي: هجمات البحر الأحمر تهدد برفع الأسعار
انخفاض حركة الشحن 22%.. مسؤول أوروبي: هجمات البحر الأحمر تهدد ...
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب
تحركات واسعة في الأرجنتين تنديدًا بالسياسات الاقتصادية
تحركات واسعة في الأرجنتين تنديدًا بالسياسات الاقتصادية
قطر تحذر من تأثير التطورات في البحر الأحمر على جدولة شحنات الغاز الطبيعي
قطر تحذر من تأثير التطورات في البحر الأحمر على جدولة شحنات الغاز ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
توقعات بعودة السياحة العالمية إلى مستوى ما قبل الوباء خلال 2024
توقعات بعودة السياحة العالمية إلى مستوى ما قبل الوباء خلال ......
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في ......
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020...
المزيد
إضرابات الأرجنتين تتسع تنديدا بسياسات الرئيس ميلي الاقتصادية
إضرابات الأرجنتين تتسع تنديدا بسياسات الرئيس ميلي الاقتصادية...
تونس.. تعيين ثلاثة وزراء جدد بينهم وزيرة للاقتصاد وسط تعثر المفاوضات مع صندوق النقد
تونس.. تعيين ثلاثة وزراء جدد بينهم وزيرة للاقتصاد وسط تعثر ......
أزمة الجرائد الأميركية مستمرة... «لوس أنجليس تايمز» تصرف خُمس موظفيها
أزمة الجرائد الأميركية مستمرة... «لوس أنجليس تايمز» تصرف ......
قطر تحذر من تأثير التطورات في البحر الأحمر على جدولة شحنات الغاز الطبيعي
قطر تحذر من تأثير التطورات في البحر الأحمر على جدولة شحنات ......
تحركات واسعة في الأرجنتين تنديدًا بالسياسات الاقتصادية
تحركات واسعة في الأرجنتين تنديدًا بالسياسات الاقتصادية...
المزيد