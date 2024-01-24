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انخفاض حركة الشحن 22%.. مسؤول أوروبي: هجمات البحر الأحمر تهدد برفع الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 07:32 صباحا
انخفاض حركة الشحن 22%.. مسؤول أوروبي: هجمات البحر الأحمر تهدد برفع الأسعار
سفينة شحن في البحر الأحمر. (الإنترنت)
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تستمر الأزمة في البحر الأحمر في التفاقم، مع مواصلة الولايات المتحدة وبريطانيا استهداف مواقع جماعة الحوثي في اليمن، ما يهدد بإرباك حركة التجارة العالمية، ويهدد بموجة غلاء جديدة، بسبب عرقلة حركة الملاحة في الممر الحيوي.

في هذا السياق، أعرب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، عن التخوف بارتفاع أسعار المستهلكين في التكتل، وتباطؤ النمو بسبب اضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر، لكنه أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يشعر بعد بتأثير اقتصادي للأزمة، حسب شبكة «سي إن بي سي عربية».

وذكر أن حركة الشحن عبر البحر الأحمر انخفضت 22% في شهر واحد بسبب هجمات الحوثيين في اليمن، موضحا أن «الانخفاض سيتسارع مع قيام الشركات بتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول القارة الأفريقية، مضيفا أن المفوضية تراقب الوضع عن كثب».

غير أن دومبروفسكيس لفت إلى أنه «لم يكن هناك تأثير يذكر على أسعار الطاقة أو تأثير بشكل عام على أسعار السلع حتى الآن. لكننا نرى تأثيراً بالفعل على أسعار النقل التي زادت... إنه بالتأكيد عامل خطر».

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تأثير الأزمة على أسعار المستهلكين
وأضاف المسؤول الأوروبي: «التأثير الاقتصادي الأوسع على أسعار المستهلكين واقتصاد الاتحاد الأوروبي بوجه عام سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة هذه الأزمة... وبالتالي، من الضروري اتخاذ إجراء سريع».

وذكر دومبروفسكيس أن المجتمع الدولي يتحرك، وأن المفوضية الأوروبية ستحدث توقعاتها الاقتصادية في فبراير وربما تأخذ اضطرابات البحر الأحمر في الاعتبار.

ويمر ما بين 12 و15% من تجارة البضائع في العالم وما بين 25 إلى 30% من حاويات الشحن عبر قناة السويس في الطرف الشمالي للبحر الأحمر.

ومرت 23% من جميع واردات السلع إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق السفن القادمة من آسيا في العام 2022، والغالبية العظمى منها مرت عبر قناة السويس.

ويحاول الاتحاد الأوروبي تجنب دخول الاقتصاد في ركود مع ارتفاع معدل التضخم، وقد تمنع الاضطرابات طويلة الأمد للتجارة عبر البحر الأحمر البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة هذا العام.

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