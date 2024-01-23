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قناة السويس تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الأزمة الطارئة في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 02:10 مساء
قناة السويس تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الأزمة الطارئة في البحر الأحمر
سفينة الصلب الجاف اليونانية «ZOGRAFIA» تصل قناة السويس. (الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس)
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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الجاهزية الكاملة لترسانات وشركات الهيئة للتعامل مع الأعطال والمواقف الطارئة التي قد تتعرض لها السفن، والجاهزية الكاملة للتعامل مع التوكيلات والخطوط الملاحية لتقليل تداعيات الأزمة الراهنة في البحر الأحمر وباب المندب.

وشدد، في تصريحات أمس الإثنين، أن «قناة السويس لن تدخر جهدا لتقديم كافة الخدمات الملاحية والبحرية التي تكفل الحفاظ على انتظام حركة الملاحة بالقناة وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وستظل على تواصل مستمر وفعال مع كافة عملائها لتقليل آثار الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر»، كما أورد الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.

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السفينة «ZOGRAFIA» تصل قناة السويس بعد تعرضها لهجوم
وتحدث الفريق ربيع عن وصول سفينة الصلب الجاف اليونانية «ZOGRAFIA» إلى قناة السويس بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر، في البسادس عشر من يناير الجاري، نتج عنه أضرار داخلية وخارجية في بدن ومكونات السفينة.

وأكد أن شركة ترسانة السويس البحرية تتولى أعمال الإصلاح للسفينة، التي تشمل بدن السفينة والأجزاء المتضررة، لافتا إلى أنها تتم بواسطة كوادر وخبرات الشركة وبالاستعانة بقدراتها الفنية.

وأضاف أن «حمولة 55 ألف طن تراكمت على الجانب الغربي للحوض العائم بمساعدة قاطرات تابعة للهيئة تمهيدا لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة، بعد تعرض بدن ومكونات السفينة لأضرار خارجية وداخلية إثر هجوم تعرضت له خلال رحلتها عبر البحر الأحمر يوم 16 يناير».

ويبلغ طول السفينة، التي تحمل علم مالطا، 190 متر، وعرضها 32 متر، وغاطسها الحالي حوالي 6 أمتار .

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