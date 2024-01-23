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استقرار أسعار النفط مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل الإنتاج بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 08:32 صباحا
استقرار أسعار النفط مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل الإنتاج بأميركا
صهاريج التخزين تظهر في مصفاة بنزين في لافيرا بفرنسا، 29 مارس 2022. (ا ف ب)
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تقييم المتعاملين لمجموعة من العوامل المتضاربة بشأن العرض والطلب، إذ تزايدت التوترات في الشرق الأوسط، واستمرت مشكلات الطقس البارد التي تعطل الإنتاج في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» سنتين إلى 80.04 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 74.75 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ضربات على اليمن وتعطل الإنتاج في أميركا
ونفذت القوات الأميركية والبريطانية أيضًا جولة جديدة من الضربات استهدفت موقع تخزين تابع للحوثيين تحت الأرض وقدرات صاروخية ومراقبة تستخدمها جماعة الحوثي، التي واصلت عملياتها ضد السفن الإسرائيلية وأيضا الأميركية والبريطانية وذلك دعما للفلسطينيين بقطاع غزة كما أعلنت.

وفي الولايات المتحدة، قالت هيئة خطوط الأنابيب في ولاية داكوتا الشمالية أمس الإثنين إن 20% من إنتاج النفط في الولاية ظل متوقفا بسبب البرد الشديد والتحديات التشغيلية.

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