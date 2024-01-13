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إلغاء نحو 80% من رحلات خطوط بروكسل الجوية بسبب إضراب الطيارين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 09:04 صباحا
إلغاء نحو 80% من رحلات خطوط بروكسل الجوية بسبب إضراب الطيارين
طائرة من طراز «إيرباص A320 Neo» في زافينتيم ببلجيكا، 1 نوفبمر 2023. (أ ف ب)
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أعلنت ناطقة باسم شركة خطوط بروكسل الجوية، السبت، إلغاء ما بين 70 و80% من الرحلات؛ بسبب إضراب مفاجئ للطيارين والطواقم المسافرة.

وقالت الناطقة لوكالة «فرانس برس»: «نأسف لدعوة نقابات الطيارين إلى إضراب مفاجئ (...) ندعوهم للانضمام إلينا حول طاولة الحوار لمواصلة النقاشات والحؤول دون وقوع أضرار يمكن تجنّبها بخطوط بروكسل الجوية»، وأضافت: «نتقدم باعتذاراتنا لكل الركاب» المتضررين، دون أن تعلق على مطالب الموظفين.

ودعت ثلاث نقابات طيارين إلى إضراب لمدة 24 ساعة اعتبارًا من صباح السبت وطالبت بربط المزايا غير المدرجة في الرواتب بالتضخم. ودعت نقابة أخرى طواقم المقصورة إلى الانضمام إلى إضراب الطيارين للمطالبة بـ«زيادة الرواتب» وتوزيع أفضل لساعات العمل، وفق بيان.

وتشغّل خطوط بروكسل الجوية التابعة لمجموعة «لوفتهانزا» الألمانية نحو أربعين طائرة تخدم زهاء 85 وجهة. وشهدت الشركة إضرابًا كبيرًا شمل الطيارين والمضيفات والمضيفين في يونيو 2022 شل رحلاتها.

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