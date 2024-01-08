هبوط سهم «بوينغ» مع استمرار التحقيق في حادث «آلاسكا ايرلاينز»

القاهرة - بوابة الوسط

شهد سهم «بوينغ» انخفاضا حادا الإثنين بعد حادث انفصال باب طائرة شركة «آلاسكا ايرلاينز»، الجمعة، في حين يستمر التحقيق لتسليط الضوء على اسباب هذا الخلل.

في التبادلات الأولى في بورصة «وول ستريت»، انخفض سعر سهم الشركة المصنعة للطائرات بنسبة 8.38%. وسعر سهم مقاولها الرئيسي من الباطن «سبيريت ايروسيستمز» هبط بشكل حاد (-13.74%)، بحسب «فرانس برس».

انتكاسة جديدة للشركة

وهذه انتكاسة جديدة للشركة المصنعة للطائرات، التي تحسنت اسهمها منذ بداية الخريف، مع تسارع عمليات التسليم التي تأثرت لفترة طويلة بسبب مشاكل تقنية.

واعلنت جنيفر هومندي رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل العثور الاحد على باب طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» التي كانت تشغّلها شركة «آلاسكا إيرلاينز» الأميركية الجمعة اثناء رحلة من بورتلاند في ولاية أوريغن إلى أونتاريو في جنوب كاليفورنيا.

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وعثر مدرس على الباب في حديقة منزله في مدينة بورتلاند بولاية اوريغون في شمال غرب البلاد. وقالت هومندي خلال مؤتمر صحافي «سنذهب لاسترداد الباب ونبدأ بفحصه».

وقرر الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ديف كالهون الأحد إلغاء مؤتمر كان من المقرر أن يجمع كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة مطلع الأسبوع، واستبداله باجتماع حول السلامة الثلاثاء مفتوح لجميع الموظفين سيعقد في مصنع رينتون بولاية واشنطن في ضواحي سياتل.

تحديد الملابسات الدقيقة للحادث

ويسعى كل من المجلس الوطني لسلامة النقل وبوينغ و«آلاسكا ايرلاينز» ووكالة تنظيم الطيران المدني الأميركية الى تحديد الملابسات الدقيقة للحادث الذي تسبب في عدد قليل من الإصابات الطفيفة ولكن كان من الممكن ان ينتهي «بشكل أكثر مأساوية» بحسب جنيفر هومندي.

باشر المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق ولم تتضح بعد طبيعة الخلل الذي وقع في الطائرة التي اقتُلع فيها لوح يستخدم لملء الفراغ في مخرج الطوارئ الواقع في الجزء الأوسط من الطائرات ذات عدد المقاعد الأقل.

وبالإضافة إلى طائرة «737 ماكس 9»، فإن هذا الترتيب موجود ايضا على طرازات بوينغ اخرى ولا سيما طائرة «737-900ER» التي تم إطلاقها في 2006 ولم تشهد حوادث مماثلة مذاك.

وفقا للمكتب الوطني لسلامة النقل لم يكن اي مسافر جالسا في احد المقعدين المجاورين لجزء الطائرة الذي انفصل. لكن وسائل الإعلام الأميركية نقلت عن ركاب قولهم ان مراهقا كان جالسا في الصف نفسه تمزق قميصه بسبب الضغط مما ادى الى اصابته بجروح طفيفة.

إلغاء أكثر من الف رحلة

وكتب المكتب على منصة اكس انه بعد هذا العطل النادر، طلبت إدارة الطيران الفدرالية «القيام بعمليات فحص فورية لبعض طائرات بوينغ 737 ماكس 9 قبل أن تتمكن من استئناف الرحلات» وهذا الامر يتعلق ب171 طائرة حول العالم.

ونتيجة لذلك، علقت شركات الطيران ووكالات السلامة في جميع أنحاء العالم استخدام بعض طائرات «بوينغ 737 ماكس 9» بانتظار فحصها.

وأدى تعليق استخدام هذه الطائرات إلى إلغاء أكثر من ألف رحلة منذ السبت، وفقا لبيانات موقع فلايت أوير المتخصص، خاصة لشركتي آلاسكا إيرلاينز ويونايتد اللتين تشغلان 144 طائرة من أصل 218 من طراز «ماكس-9» قيد التشغيل.

انخفاض بنسبة 5.56%

والإثنين تأثرت اسهم «آلاسكا ايرلاينز» أيضا في وول ستريت، حيث انخفضت بنسبة 5.56%. كما أعلنت شركات طيران «إيرومكسيكو» و«كوبا إيرلاينز»، التي تشغل 21 من هذه الطائرات، والشركة التركية «تركش ايرلانيز»، التي تملك خمس طائرات من هذا الطراز - أنها أوقفت تشغيل طائراتها لإجراء فحوص.

من ناحية أخرى، أشارت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران إلى عدم استخدام أي شركة طيران في أوروبا طائرة 737 ماكس 9 مع هذه الخيارات التقنية. ويمثل الحادث حلقة جديدة في سلسلة انتكاسات تعرضت لها بوينغ في السنوات الأخيرة.