  • Alwasat News
Atwasat

هيئة الطيران المدني الأميركية تأمر بفحص طائرات «بوينغ 737 ماكس 9» وتمنعها من التحليق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 10:21 مساء
هيئة الطيران المدني الأميركية تأمر بفحص طائرات «بوينغ 737 ماكس 9» وتمنعها من التحليق
طائرات «بوينغ 737 ماكس 9». (الإنترنت)
alwasat radio

أمرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية السبت بإخضاع 171 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، غداة حادثة وقعت خلال رحلة في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة.

وذكرت الهيئة في بيان أن توجيهات إدارة الطيران الفدرالية «تفرض على المشغلين (شركات الطيران) فحص الطائرات قبل قيامها برحلة جديدة»، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة، بحسب «فرانس برس».

وجرى تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن، بحسب بيانات حصلت عليها وكالة «فرانس برس» من شركة بوينغ. وقبل هذا القرار أعلنت شركة «ألاسكا إيرلاينز» الأميركية توقيف جميع أسطولها من هذا الطراز والمكون من 65 طائرة.

وصدر القرار في أعقاب حادث وقع الجمعة بعيد إقلاع رحلة تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» من مطار بورتلاند الدولي قرابة الخامسة عصراً (الأولى من فجر السبت بتوقيت غرينيتش)، متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا. 

نافذة مقتلعة في طائرة
وأظهرت صور نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي نافذة مقتلعة في طائرة تدلّت من سقفها أقنعة أكسجين. وأشار موقع «فلايت أوير» المتخصص إلى أن الطائرة التي كانت تقل 171 راكبا و6 من أفراد الطاقم كانت على ارتفاع 5 آلاف متر.

-  «ألاسكا إيرلاينز» توقف كل طائراتها من طراز «بوينع 737-9» بعد هبوط إحداها اضطرارياً
-  تراجع أسهم «بوينغ» بسبب طائراتها «737 ماكس»

وبعد أن استدارت عادت الطائرة بسلام، ولم يتسبب الحادث إلا في عدد قليل من الإصابات الطفيفة. ويأتي هذا الحادث فيما شهدت شركة الطيران العملاقة في السنوات الأخيرة أعطالاً فنية بعد حوادث تحطّم لطائرتين من طراز «737 ماكس».

وأدى هذان الحادثان اللذان تسببا في مصرع 346 شخصا في أكتوبر 2018 ومارس 2019، إلى بقاء «737 ماكس» على الأرض لمدة 20 شهرا قبل السماح لها من جديد بالتحليق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024

«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان

نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024

روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»

مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء

«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»

تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر ...
البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته

البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن
محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته

محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟
الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول

الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين

قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
شاهد «في التسعين».. فؤاد أبوشقرة يكشف سر تفوق المنتخب الوطني لكرة السلة على تونس بالبطولة العربية

شاهد «في التسعين».. فؤاد أبوشقرة يكشف سر تفوق المنتخب الوطني لكرة السلة على تونس...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط ترتفع بعد السيطرة على التضخم في أميركا
أسعار النفط ترتفع بعد السيطرة على التضخم في أميركا
نيبال توقع اتفاق تصدير طاقة مائية مع الهند
نيبال توقع اتفاق تصدير طاقة مائية مع الهند
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2,9%
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2,9%
«فاو»: انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 13,7% في 2023
«فاو»: انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 13,7% في 2023
الهندي أداني يستعيد عرش أثرياء آسيا
الهندي أداني يستعيد عرش أثرياء آسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية...
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟...
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»...
«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات دولار
«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات......
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
المزيد
هيئة الطيران المدني الأميركية تأمر بفحص طائرات «بوينغ 737 ماكس 9» وتمنعها من التحليق
هيئة الطيران المدني الأميركية تأمر بفحص طائرات «بوينغ 737 ......
«ألاسكا إيرلاينز» توقف كل طائراتها من طراز «بوينع 737-9» بعد هبوط إحداها اضطرارياً
«ألاسكا إيرلاينز» توقف كل طائراتها من طراز «بوينع 737-9» بعد......
«سبايس إكس» تلجأ إلى القضاء لمنع الاستماع إلى موظفين طردوا من الشركة
«سبايس إكس» تلجأ إلى القضاء لمنع الاستماع إلى موظفين طردوا ......
الهندي أداني يستعيد عرش أثرياء آسيا
الهندي أداني يستعيد عرش أثرياء آسيا...
«فاو»: انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 13,7% في 2023
«فاو»: انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 13,7% في 2023...
المزيد