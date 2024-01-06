هيئة الطيران المدني الأميركية تأمر بفحص طائرات «بوينغ 737 ماكس 9» وتمنعها من التحليق

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية السبت بإخضاع 171 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، غداة حادثة وقعت خلال رحلة في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة.

وذكرت الهيئة في بيان أن توجيهات إدارة الطيران الفدرالية «تفرض على المشغلين (شركات الطيران) فحص الطائرات قبل قيامها برحلة جديدة»، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة، بحسب «فرانس برس».

وجرى تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن، بحسب بيانات حصلت عليها وكالة «فرانس برس» من شركة بوينغ. وقبل هذا القرار أعلنت شركة «ألاسكا إيرلاينز» الأميركية توقيف جميع أسطولها من هذا الطراز والمكون من 65 طائرة.

وصدر القرار في أعقاب حادث وقع الجمعة بعيد إقلاع رحلة تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» من مطار بورتلاند الدولي قرابة الخامسة عصراً (الأولى من فجر السبت بتوقيت غرينيتش)، متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا.

نافذة مقتلعة في طائرة

وأظهرت صور نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي نافذة مقتلعة في طائرة تدلّت من سقفها أقنعة أكسجين. وأشار موقع «فلايت أوير» المتخصص إلى أن الطائرة التي كانت تقل 171 راكبا و6 من أفراد الطاقم كانت على ارتفاع 5 آلاف متر.

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وبعد أن استدارت عادت الطائرة بسلام، ولم يتسبب الحادث إلا في عدد قليل من الإصابات الطفيفة. ويأتي هذا الحادث فيما شهدت شركة الطيران العملاقة في السنوات الأخيرة أعطالاً فنية بعد حوادث تحطّم لطائرتين من طراز «737 ماكس».

وأدى هذان الحادثان اللذان تسببا في مصرع 346 شخصا في أكتوبر 2018 ومارس 2019، إلى بقاء «737 ماكس» على الأرض لمدة 20 شهرا قبل السماح لها من جديد بالتحليق.