  • Alwasat News
Atwasat

استمرار تباطؤ النشاط التجاري بمنطقة اليورو في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 01:16 مساء
استمرار تباطؤ النشاط التجاري بمنطقة اليورو في ديسمبر
شعار منطقة اليورو. (الإنترنت)
alwasat radio

تباطأ النشاط التجاري في منطقة اليورو بمعدل أسرع في ديسمبر الحالي، تحت وطأة ازدياد الانكماش في فرنسا، على ما أظهرت بيانات نشرت الجمعة.

وانخفض مؤشر فلاش لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 47 في ديسمبر، مقارنة بـ47,6 في نوفمبر الماضي.

وأي رقم دون 50 يشير إلى تراجع، بحسب وكالة «فرانس برس».

وحذر محللون من استمرار خطر الركود في منطقة العملة الموحدة، التي تضم 20 دولة.

- المركزي الأوروبي يحافظ على ثبات أسعار الفائدة

وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورغ التجاري سايروس دي لا روبيا، «مرة أخرى ترسم الأرقام صورة محبطة مع عدم إظهار اقتصاد منطقة اليورو أي علامات واضحة على التعافي».

وأضاف أن «احتمال دخول منطقة اليورو في ركود منذ الربع الثالث لا يزال مرتفعا بشكل ملحوظ».

وانكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0,1% في الربع الثالث وفق بيانات رسمية.

وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أعلنت الشركات عن أكبر تباطؤ في النشاط منذ مارس 2013، باستثناء فترة جائحة كوفيد، بحسب ستاندر آند بورز غلوبال، ما انعكس على قطاعي التصنيع والخدمات.

كما تباطأ النشاط التجاري في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة. وهكذا تكون درجة مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو قد انخفضت لسبعة أشهر على التوالي.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة أوروبا في كابيتال إيكونوميكس أندرو كينينغهام «في المحصلة تشير مؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر إلى ركود متزايد وتباطؤ سوق العمل، ولكن دون الوصول بعد إلى منعطف حاسم في الضغوط التضخمية».

استمرار التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة
وأضاف في مذكرة «مع ذلك، نتوقع أن يتغير ذلك في الأشهر المقبلة مع استمرار الركود».

وتراجع التضخم في منطقة اليورو منذ بلوغه الذروة عند 10,6% في أكتوبر 2022، ليسجل 2,4% في نوفمبر من هذا العام، مقتربا أكثر إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وأبقى البنك الخميس تكاليف الاقتراض دون تغيير، وحذر من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد وسط استمرار التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة.

وقال البنك المركزي الأوروبي أيضا إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0,6% هذا العام، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 0,7%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا

اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا
اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل

اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل
مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس

مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس
الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة الطفولة

الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة...
مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة

مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة
الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة

الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس

تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس
تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»

تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»
شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى

شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى
كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول

كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين

الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين
«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري

«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري
«في التسعين»: كيف وصف أبوبكر الحرك فوز الهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية»

«في التسعين»: كيف وصف أبوبكر الحرك فوز الهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية»
«في التسعين» يكشف وثائق مهمة وحصرية بين «فيفا» واتحاد الكرة

«في التسعين» يكشف وثائق مهمة وحصرية بين «فيفا» واتحاد الكرة
«في التسعين» يكشف تجاوزات اتحاد الكرة للوائح والقوانين

«في التسعين» يكشف تجاوزات اتحاد الكرة للوائح والقوانين
«تحقيقات»: غات.. مدينة خارج التغطية!

«تحقيقات»: غات.. مدينة خارج التغطية!
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية

غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية
كاريكاتير حليم - الجيوش العربية!

كاريكاتير حليم - الجيوش العربية!
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة سعودية تفوز بعقد تشغيل حقلين نفطيين في مصر
شركة سعودية تفوز بعقد تشغيل حقلين نفطيين في مصر
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية
فرنسا تفرض ضريبة على منصات البث التدفقي للموسيقى
فرنسا تفرض ضريبة على منصات البث التدفقي للموسيقى
المركزي الأوروبي يحافظ على ثبات أسعار الفائدة
المركزي الأوروبي يحافظ على ثبات أسعار الفائدة
هل يؤثر اتفاق «كوب28» على صادرات النفط الخليجية؟
هل يؤثر اتفاق «كوب28» على صادرات النفط الخليجية؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط تتراجع وتقترب من أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر
أسعار النفط تتراجع وتقترب من أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر...
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتمديد «أوبك بلس» خفض الإنتاج
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتمديد «أوبك بلس» خفض الإنتاج...
تراجع النفط مع استمرار «عدم اليقين» بشأن تخفيضات إمدادات «أوبك بلس»
تراجع النفط مع استمرار «عدم اليقين» بشأن تخفيضات إمدادات ......
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار...
خسائر جديدة لأسعار النفط العالمية.. تراجع خام «برنت» مع مخاوف العرض والطلب
خسائر جديدة لأسعار النفط العالمية.. تراجع خام «برنت» مع ......
المزيد
استمرار تباطؤ النشاط التجاري بمنطقة اليورو في ديسمبر
استمرار تباطؤ النشاط التجاري بمنطقة اليورو في ديسمبر...
الدول الفقيرة تحتاج أموالاً لا تقدر عليها لتتحول إلى الطاقة النظيفة
الدول الفقيرة تحتاج أموالاً لا تقدر عليها لتتحول إلى الطاقة ......
شي: التحديث الصيني سيفيد الشركات الأميركية
شي: التحديث الصيني سيفيد الشركات الأميركية...
هل يؤثر اتفاق «كوب28» على صادرات النفط الخليجية؟
هل يؤثر اتفاق «كوب28» على صادرات النفط الخليجية؟...
المركزي الأوروبي يحافظ على ثبات أسعار الفائدة
المركزي الأوروبي يحافظ على ثبات أسعار الفائدة...
المزيد