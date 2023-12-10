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تشغيل خط غاز يربط بين صربيا وبلغاريا.. ينهي اعتماد بلغراد على الإمدادات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 06:35 مساء
تشغيل خط غاز يربط بين صربيا وبلغاريا.. ينهي اعتماد بلغراد على الإمدادات الروسية
عامل يمر من أمام موقع بناء خط أنابيب غاز بين بلغاريا وصربيا قرب كوستنبرود. (أ ف ب)
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أعلنت صربيا، اليوم الأحد، افتتاح خط أنابيب غاز يصل بينها وبين بلغاريا، ما يمنح بلغراد القدرة على الوصول إلى الغاز الأذربيجاني وإنهاء اعتمادها شبه الكامل على الإمدادات الروسية، وفق ما ذكر التلفزيون الصربي الرسمي.

ونقل التلفزيون عن وزيرة الطاقة والتعدين الصربية دوبرافكا دييدوفيتش هاندانوفيتش قولها خلال حفل الافتتاح الذي أقيم بالقرب من بلدة نيس «سنحصل على مصدر آخر للإمدادات».

استيراد 400 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي
والخط البالغ طوله 170 كلم سيسمح لصربيا باستيراد حوالي 400 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان، وذلك بموجب اتفاق أبرم في نوفمبر بين شبكات نقل الغاز في البلدين. ويبلغ الطلب على الغاز في صربيا حوالي ثلاثة مليارات متر مكعب سنويا، وسيكون الخط الجديد قادرًا على ضخ ما يصل إلى 1.8 مليار متر مكعب.

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وحضر حفل الافتتاح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ونظيراه البلغاري رومن راديف والأذربيجاني إلهام علييف. وأشارت الوزيرة إلى أن خط الأنابيب سيسمح لصربيا بالوصول إلى الغاز الطبيعي المسال عبر موانئ في اليونان.

 تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا
وفي العقود القليلة الماضية، سمحت صربيا تدريجا لموسكو باحتكار شبه كامل لقطاع الطاقة لديها عبر بناء خطوط أنابيب للغاز الروسي فقط وبيع حصة الغالبية في شركة النفط والغاز التابعة لها «ان آي أس» لغازبروم الروسية. 

والعام الماضي، وقعت بلغراد عقدًا جديدًا طويل الأجل لمواصلة استيراد الغاز الروسي، ما استدعى تأنيبًا من بروكسل التي تسعى إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا في مجال الطاقة.  ودانت صربيا المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الغزو الروسي لأوكرانيا في الأمم المتحدة، لكنها رفضت المشاركة في فرض عقوبات على موسكو.

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