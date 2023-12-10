غوتيريس يحث القادة في «كوب28» على الاتفاق بشأن خفض كبير للانبعاثات

القاهرة - بوابة الوسط

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، القادة في قمة المناخ «كوب28»، على الاتفاق بشأن خفض كبير للانبعاثات ووقف ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية.

وقال جوتيريس، الذي كان يتحدث في منتدى الدوحة، إنه على الرغم من التعهدات، فإن الانبعاثات وصلت إلى مستوى قياسي، مشددا على أن الوقود الأحفوري هو السبب الرئيسي، بحسب وكالة «رويترز».

«دعونا ننجز هذه المهمة»

والجمعة، حث رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28» سلطان الجابر، مندوبي الدول على المضي قدمًا وإنجاز العمل المتبقي مع استئناف المفاوضات بعد استراحة ليوم واحد، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بنهاية المؤتمر.

- رئيس «كوب 28» للدول المشاركة: دعونا ننجز المهمة

وقال سلطان الجابر: «دعونا ننجز هذه المهمة»، مشددًا على أن المحادثات في دبي لديها القدرة على إحداث «نقلة نوعية» بشأن المناخ.