ارتفاع متوسط السن المتوقع في الولايات المتحدة بعد عامين من الانخفاض

القاهرة - بوابة الوسط

أوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) في تقديرات أولية ارتفاع متوسط السن المتوقع للأميركيين في 2022 بعد عامين من انخفاض حاد، مرجعة ذلك إلى انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وقالت المراكز في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «متوسط السن المتوقع عند الولادة في الولايات المتحدة ارتفع 1.1 سنة بين 2021 و2022، وبلغ 77.5 عام»، مضيفة: «مع ذلك، فإن هذا الارتفاع لا يعوض تماما خسارة 2.4 سنة في متوسط السن المتوقع بين 2019 و2021، التي نتجت بشكل رئيسي من ارتفاع معدل الوفيات بسبب كوفيد-19».

مواصلة ارتفاع نسب الانتحار 2022

وتمثلت التوقعات قبل كوفيد في وصول عمر الأميركيين إلى 78.8 عام.

وسجلت في الوقت نفسه زيادة في عدد الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، مما حدّ جزئيا من مفعول انخفاض عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 العام الماضي.

وذكرت السلطات الصحية الأميركية، في تقرير منفصل، أن عدد حالات الانتحار واصل الارتفاع في العام 2022، حيث بلغ 50 ألف حالة تقريبا، أو 14.3 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو الأعلى منذ العام 1941، وفقا للأرقام الأولية.

وارتفع معدل الانتحار بشكل حاد في الولايات المتحدة منذ العام 2000 على الرغم من تسجيله انخفاضا بسيطا في 2019 و2020.