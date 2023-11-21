أسعار النفط تتراجع جراء المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الثلاثاء، في ظل المخاوف بشأن ضعف الطلب لتباطؤ الاقتصاد العالمي، مع احتمال تعميق تخفيضات الإمدادات من قِبل «أوبك» وحلفائها مثل روسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 36 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 81.96 دولار للبرميل. في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77.50 دولار للبرميل، بانخفاض 33 سنتا، أو 0.4%، حسب وكالة «رويترز».

ترقب لقرار «أوبك بلس»

وقال كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث «إن إل آي»، تسويوشي أوينو: «المخاوف بشأن الطلب لم تتبدد، لذا اتخذ المستثمرون موقف الانتظار والترقب، للتأكد من القرار الفعلي لأوبك بلس»، بعدما تردد أنها ستتجه لاعتماد تخفيضات جديدة.

وأضاف أوينو: «للمضي قدمًا، سيركز السوق على المؤشرات الاقتصادية الأميركية والصينية، ومستويات مخزون النفط الخام الأمريكي، لتقييم اتجاه الطلب العالمي»، لافتا إلى أن المستثمرين سيفكرون أيضا في ضعف الدولار الأميركي، مما سيوفر الدعم لأسعار النفط.