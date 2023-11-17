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أسعار النفط تتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 نوفمبر 2023, 08:34 صباحا
أسعار النفط تتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي
صهاريج تخزين النفط في أوكلاهوما بالولايات المتحدة، 24 مارس 2016. (رويترز)
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن هبطت نحو 5% لأدنى مستوى في أربعة أشهر أمس الخميس بفعل المخاوف بشأن الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» أربعة سنتات بما يعادل 0.1% إلى 77.46 دولار للبرميل، وسجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 72.95 دولارا للبرميل مرتفعا خمسة سنتات أو 0.1%، وفقد كلاهما نحو سدس قيمتهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية، حسب وكالة «رويترز».

تراجع الأسعار مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
وقال محللو «جولدمان ساكس» في مذكرة «أسعار النفط انخفضت قليلا هذا العام رغم أن الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة».

ويعزى انخفاض النفط هذا الأسبوع بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار الإنتاج عند مستويات قياسية، وهو ما يقول المحللون إنه أثار مخاوف من ضعف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وسط ارتفاع الإنتاج.

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