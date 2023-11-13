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«بوينغ» تعلن شراء 45 طائرة مع انطلاق معرض دبي للطيران

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 12:29 مساء
«بوينغ» تعلن شراء 45 طائرة مع انطلاق معرض دبي للطيران
رواد خليجيون يسيرون أمام جناح شركة «بوينغ» الأميركية خلال معرض دبي للطيران في مطار آل مكتوم الدولي بدبي 13نوفمبر 2023 (أ ف ب)
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أعلنت شركة «بوينغ» تلقيها طلب لشراء 45 طائرة من طراز «737 ماكس» من شركة «صن إكسبرس» للرحلات المنخفضة التكلفة، اليوم الإثنين، في معرض دبي للطيران حيث قد يوقع عدد من الصفقات الكبرى هذا الأسبوع.

ويتضمن طلب شراء الطائرات الـ45، 28 طائرة من طراز 737-8 إس و17 طائرة من طراز 737-10 إس، وفق وكالة «فرانس برس» مع خيارات شراء لاحقة قد ترفع الصفقة إلى 90 طائرة، ما قد يؤدي إلى مضاعفة أسطول الشركة التركية الألمانية المؤلف من 66 طائرة.

وقال ماكس كوناتزكي، الرئيس التنفيذي للشركة وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، خلال مراسم التوقيع «إنها أكبر طلبية في تاريخ صن إكسبرس»، وبحسب قائمة الأسعار للطائرات المعنية، قد تزيد قيمة الصفقة عن خمسة مليارات دولار مع حصول حسومات عادة عندما تكون الطلبية كبيرة، مضيفا «نحن سعداء للغاية بامتلاك طائرات ماكس لأسباب تتعلق بكفاءة استهلاك الوقود، وأخرى تتعلق بالاستدامة».

أرباح سنوية بلغت 3 مليارات دولار
ومن المتوقع أيضًا أن تعلن شركة طيران الإمارات في دبي عن طلبات جديدة هذا الأسبوع، في حين تدور تكهنات حول صفقة للخطوط الجوية التركية بعد تقارير تفيد بأنها تستعد لحجز حوالي 350 طائرة، ومن شأن عقد صفقات كهذه، تأكيد تعافي القطاع من جائحة «كوفيد-19» التي أحدثت فوضى عارمة في القطاع مع توقف السفر الدولي.

وأعلنت «مجموعة الإمارات» الأسبوع الماضي أرباحا نصف سنوية قياسية بلغت 10.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، بزيادة 138% عن العام السابق، مدفوعة بالطلب القوي.

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وكشفت الشركة الأكبر في الشرق الأوسط في مايو، أرباحا سنوية قياسية بلغت ثلاثة مليارات دولار.

سجلت طيران الإمارات خسارة بقيمة 5.5 مليار دولار في 2020-2021 على وقع جائحة «كوفيد-419»، وهي الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد توقف أسطولها وتسريح أعداد كبيرة من موظفيها، وتقلصت خسائرها إلى 1.1 مليار دولار في العام التالي 2021-2022.

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