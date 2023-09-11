بـ7.8 مليار دولار.. شركة الطيران الفيتنامية تعقد صفقة مع «بوينغ»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة الأميركية، اليوم الإثنين، أن الخطوط الجوية الفيتنامية عقدت صفقة بـ7.8 مليار دولار مع شركة «بوينغ»، وذلك تزامنا مع زيارة يجريها الرئيس جو بايدن إلى هانوي، وفق وكالة «فرانس برس».



وأثنى بايدن ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مين شين، في بيان بعد اجتماع في هانوي، على «صفقة تاريخية» بين «بوينغ» وشركة «فيتنام إيروايز». وأكدت الرئاسة أن هذه الصفقة «ستدعم أكثر من 30 ألف وظيفة في الولايات المتحدة».

واشنطن وهانوي تحذران من «التهديد أو استخدام القوة» في بحر الصين الجنوبي

في وقت سابق الإثنين، حذرت واشنطن وهانوي من «التهديد أو استخدام القوة» في بحر الصين الجنوبي، الذي يشهد توترات متصاعدة مع بكين، وذلك في بيان خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن فيتنام، وفق وكالة «فرانس برس».

واشنطن وهانوي تحذران من «التهديد أو استخدام القوة» في بحر الصين الجنوبي

بايدن يصل فيتنام لتعزيز العلاقات «في مواجهة النفوذ الصيني»

الولايات المتحدة وفيتنام توقعان شراكة في مجال أشباه الموصلات

وجاء في بيان مشترك أن بايدن وزعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ «أكدا دعمهما الراسخ الحل السلمي للخلافات وفق القانون الدولي من دون التهديد أو استخدام القوة»، داعين إلى «تجارة مشروعة من دون عوائق في بحر الصين الجنوبي».