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الولايات المتحدة وفيتنام توقعان شراكة في مجال أشباه الموصلات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 06:18 مساء
الولايات المتحدة وفيتنام توقعان شراكة في مجال أشباه الموصلات
لحظة وصول بايدن مطار العاصمة هانوي. (الإنترنت)
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وقعت الولايات المتحدة وفيتنام شراكة واسعة في مجال أشباه الموصلات، بحسب بيان صدر الأحد على هامش زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لهذا البلد.

وأورد البيان أن الهدف هو «تطوير» قدرات فيتنام على هذا الصعيد «لصالح الصناعة الأميركية»، مشيدًا بـ«قدرة (هذا البلد في جنوب شرق آسيا) على أداء دور أساسي في تأمين سلاسل توريد متينة لأشباه الموصلات»، وفق «فرانس برس».

مع وصول بايدن العاصمة هانوي، الأحد، تخطط الولايات المتحدة وفيتنام لتعزيز علاقاتهما وصولًا إلى «آفاق جديدة»، لكنها قد تواجه عقبةً بعد كشف جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية وثيقة تشير إلى بدء الحكومة الفيتنامية مفاوضات بشأن صفقة أسلحة جديدة مع روسيا على الرغم من العقوبات الغربية.

واشنطن وهانوي تعمقان التعاون في مجالات التقنيات الناشئة
وقال بايدن عقب وصوله العاصمة الفيتنامية، إن «واشنطن وهانوي تعمقان التعاون في مجالات التقنيات الناشئة وسلاسل التوريد المهمة وأشباه الموصلات»، كما تعززان الشراكة بشأن «تغيُّر المناخ وحقوق الإنسان».

وتسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات مع فيتنام منذ شهور والتي تعتبرها دولة رئيسية في استراتيچيتها لتأمين سلاسل التوريد العالمية من المخاطر المرتبطة بالصين.

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وتحرص واشنطن على رفع مستوى العلاقات مع هانوي التي تعدها شريكًا رئيسيًا في المنطقة في وقت يزيد فيه توتر العلاقات بين واشنطن وبكين، ومن ناحية أخرى، يتعين على هانوي أن تقيم رد فعل جارتها القوية.

عشية زيارة بايدن، أشارت جريدة «نيويورك تايمز» في تقرير، السبت، إلى أن فيتنام تجري محادثات مع روسيا بشأن صفقة جديدة لتوريد أسلحة، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات أميركية.

 تمويل الصفقة عبر مشروع نفطي مشترك بين روسيا وفيتنام
وكشفت الجريدة وثيقة لوزارة المالية الفيتنامية، تشير إلى أن عملية تمويل الصفقة ربما يجري عبر مشروع نفطي مشترك بين روسيا وفيتنام يقع في منطقة سيبيريا.

وتجري هانوي محادثات مماثلة مع العديد من موردي الأسلحة، بما في ذلك الولايات المتحدة. كما شاركت في عدة اجتماعات دفاعية رفيعة المستوى مع مسؤولين روس كبار خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب «رويترز».

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر، للصحيفين، الأحد، إن «تعزيز العلاقات مع فيتنام سيشمل بُعدًا أمنيًا»، لكنه أضاف: «لا توجد صفقات أسلحة للإعلان عنها في الوقت الحالي». وشدد على أن «الولايات المتحدة وشركاءها ربما يعرضون على فيتنام المساعدة في تنويع مصادر الإمدادات العسكرية بعيدًا عن الإمدادات العسكرية الروسية».

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