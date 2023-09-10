بايدن: الصين بدأت تغيير بعض قواعد «اللعبة»

القاهرة - بوابة الوسط

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أن الصين بدأت «تغيير بعض قواعد اللعبة»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يرغب في اتباع سياسة «احتواء» بكين، مع تنامي التباينات بين القوتين العظميين في قضايا سياسية واقتصادية.

وقال بايدن «لا أريد احتواء الصين»، متهّمًا إياها في الوقت نفسه بـ«البدء في تغيير بعض قواعد اللعبة» في العلاقات الدولية، وذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارة لفيتنام تهدف إلى تثبيت الحضور الأميركي في هذه المنطقة من آسيا ومواجهة تنامي النفوذ الصيني، بحسب «فرانس برس».

ويزور بايدن هانوي بعد أن حضر قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، وللهدف نفسه المتمثل بالتأكيد على النفوذ الأميركي في آسيا، على أبواب الصين. وأعلن أنه أبرم «شراكة استراتيجية واسعة» خلال اجتماعه مع زعيم الحزب الشيوعي الحاكم نغوين فو ترونغ.

وحتى الآن، لم تبرم فيتنام مثل هذه الشراكة التي تمثل أعلى درجة من التقارب الدبلوماسي تقيمها، إلا مع روسيا والهند وكوريا الجنوبية والصين.

فيتنام والولايات المتحدة شريكان أساسيان

وقال الرئيس الأميركي في بداية الاجتماع إن «فيتنام والولايات المتحدة شريكان أساسيان» في مرحلة «مهمة للغاية» بالنسبة للعالم. وأعلن بايدن «نحن نعمل على تعميق تعاوننا في مجال التقنيات الناشئة الرئيسية، وخصوصا في ما يتعلق بالتاسيس لسلسلة توريد أكثر مقاومة لأشباه الموصلات».

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ورحب المسؤول الفيتنامي بضيفه، متمنيًا أن تكون الزيارة «ناجحة». وأشاد بصحة الرئيس الأميركي (80 عاما). واستقبل جنود يرتدون الزي الرسمي الكامل وطلاب مدارس الرئيس الأميركي، ملوحين بأعلام البلدين.

وإذ تحرص هانوي على عدم الانحياز إلى واشنطن أو بكين، إلا أنها تشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن مطالبات بكين في بحر الصين الجنوبي، ما يشكل مصدرًا شبه دائم للتوتر في المنطقة.