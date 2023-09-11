واشنطن وهانوي تحذران من «التهديد أو استخدام القوة» في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت واشنطن وهانوي، الإثنين، من «التهديد أو استخدام القوة» في بحر الصين الجنوبي، الذي يشهد توترات متصاعدة مع بكين، وذلك في بيان خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن فيتنام، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان مشترك أن بايدن وزعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ «أكدا دعمهما الراسخ الحل السلمي للخلافات وفق القانون الدولي من دون التهديد أو استخدام القوة»، داعين إلى «تجارة مشروعة من دون عوائق في بحر الصين الجنوبي».

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وأكدت الولايات المتحدة في البيان الذي لم يحمل إشارة صريحة إلى الصين، «التزامها بمواصلة دعم فيتنام في تنمية قدرتها على الدفاع الذاتي».

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وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره مبادلات تجارية بمليارات الدولارات سنوياً، متجاهلة قراراً صادراً عن محكمة دولية عام 2016 نصّ على أنه لا أساس قانونياً لموقفها. وتطالب فيتنام وكذلك الفلبين وماليزيا وبروناي بأجزاء من هذه المنطقة البحرية، مما يثير توتراً وحوادث متواصلة.

ودعا البيان المشترك الصادر في اليوم الثاني من زيارة بايدن إلى «حرية الملاحة والتحليق في أجواء المنطقة»، وضرورة ضمان «تجارة مشروعة من دون عوائق» و«احترام السيادة» فيها.