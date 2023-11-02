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«ديزني» تستكمل الاستحواذ على «هولو» مقابل 8,6 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 06:00 مساء
«ديزني» تستكمل الاستحواذ على «هولو» مقابل 8,6 مليار دولار
عضوان في نقابة كتّاب السيناريو في أميركا يحملان لافتتين أمام مقر استوديوهات ديزني في بوربانك بولاية كاليفورنيا الأميركية 9 أغسطس 2023 (أ ف ب)
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أعلنت مجموعة «ديزني» أنها ستستحوذ على الثلث المتبقي من أسهم منصة البث التدفقي مقابل 8,6 مليار دولار من شركة «إن بي سي يونيفرسال» التابعة لمشغل البث التليفزيوني الكابلي «كومكاست»، وهي أصلًا مساهم أغلبية في «هولو»، معززةً بذلك مكانتها في هذا القطاع الذي يشهد منافسة قوية.

وأوضحت الشركة في بيان الأربعاء نقلت عنه وكالة «فرانس برس» أن «الصفقة ستساهم في تحقيق أهداف ديزني في مجال البث التدفقيّ».

وبذلك ستصبح المجموعة الأميركية العملاقة المتخصصة بالترفيه المالك الوحيد لمنصة «هولو»، علمًا بأنها تسوّقها ضمن باقة اشتراكاتها التي تضمّ خدمتها الخاصة «ديزني» ومنصة بث المحتوى الرياضي «إيه إس بي إن».

خسارة مشتركين لثلاثة أرباع متتالية
ويبلغ الرسم الشهري للاشتراك في حزمة المنصات الثلاث في الولايات المتحدة 15 دولارًا مع الإعلانات، أو 25 دولارًا من دون إعلانات.

ويُتوقع إصدار نتائج «ديزني» الربعية الأسبوع المقبل وسط حالة من الترقب نظرًا لخسارتها مشتركين في ثلاثة أرباع متتالية.

ووعدت المجموعة بالعودة إلى مسار تصاعدي خلال فصل الصيف، كما تعتزم اللجوء للتشدد سنة 2024 للحدّ من تَشارُك مستخدميها كلمات المرور - كما فعلت «نتفليكس»- سعيًا إلى منع دخولهم لمحتواها مجانًا، ومكّنت هذه الطريقة «نتفليكس» من زيادة عدد المشتركين هذه السنة، وتجاوز عدد المشتركين فيها 247 مليونًا في 30 سبتمبر بمختلف أنحاء العالم، في حين بلغ عدد مشتركي «ديزني» في 30 يونيو الماضي 146 مليونًا.

وحددت الصفقة التي أُعلنت الأربعاء قيمة «هولو» بـ 27,5 مليار دولار.

تخفيض قيمة الخسائر
وينبع هذا الاتفاق من شراء «ديزني» الأصول الرئيسية لمجموعة «توينتي فيرست سنتشوري فوكس» في القطاع الترفيهي، مما أتاح لها الاستحواذ على ثلثَي «هولو»، وبذلك تولت «ديزني» الإدارة التشغيلية للمنصة العام 2019، وأتاح استحواذها على كامل رأس المال اعتبارًا من سنة 2024 بموجب الاتفاق الموقّع مع «كومكاست».

وتعدّ «هولو» ذراع «ديزني» القوية في برامج البالغين على غرار «ذي هاندميدس تايل»، والتي تشكّل المحتويات العائلية في «ديزني» منذ إطلاقها قبل أربع سنوات.

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وعانت المنصتان تبعات الإضراب التاريخي لكتّاب السيناريو والممثلين هذا الصيف، واستؤنفت كتابة البرامج هذا الخريف، لكن الممثلين لم يعودوا بعد إلى مواقع التصوير، مما أدى إلى تأخير كبير في عدد من إنتاجات هوليوود، وبالإضافة إلى المحتوى وعدد المشتركين، تحاول «ديزني» تحقيق تقدّم من حيث الربحية، ولا يزال نشاطها في مجال البث التدفقي يتكبد خسائر، لكنها واصلت الحدّ من خسائرها التشغيلية من أبريل إلى يونيو، فخفضتها من مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 512 مليون دولار.

ويمكن أن تدفع «ديزني» المزيد مقابل «هولو» بناءً على قيمة أسهم الخدمة في 30 سبتمبر. وقالت الشركة إن من المتوقع أن تكتمل عملية التخمين في وقت ما من السنة المقبلة.
 

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