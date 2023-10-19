الصادرات اليابانية تسجل زيادة غير متوقعة في سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت الصادرات اليابانية ارتفاعا نسبته 4,3% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي في زيادة أكبر مما كان يتوقعه المحللون، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس وتدل على استمرار الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

وتعد الزيادة الأولى لصادرات اليابان منذ يونيو الماضي، وقد توقع اقتصاديون استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء المالية آراءهم أن تكون 3% فقط، حسب وكالة «فرانس برس».

انخفاض واردات اليابان 16.3%

وفي الوقت نفسه، سجلت الواردات اليابانية انخفاضا بنسبة 16,3% في سبتمبر على أساس سنوي، في تراجع للشهر السادس على التوالي بفضل انخفاض أسعار المحروقات مقارنة بالعام الماضي.

وسمح ذلك لليابان بتحقيق فائض تجاري صغير في سبتمبر بلغ 62,4 مليار ين (نحو 400 مليون يورو)، وتستفيد المنتجات اليابانية من الطلب القوي المستمر من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، مما يعوض عن انخفاض أكبر في الصادرات اليابانية إلى الصين في سبتمبر (نسبته 6,2% على مدى عام).