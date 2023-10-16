ميلوني تكشف ميزانيتها المقترحة لـ2024 معتمدة على التخفيضات الضريبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الإثنين، ميزانيتها المقترحة للعام 2024 وركّزت فيها على التخفيضات الضريبية والحوافز لإعادة النساء إلى العمل بعد الإنجاب.

واتفق الوزراء في حكومة ميلوني اليمينية المتشددة على توفير نحو 24 مليار يورو في إجراءات جديدة تركّز على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط والشركات بعد أشهر من التضخم المرتفع، وفق «فرانس برس».

وأصرت ميلوني خلال مؤتمر صحفي في روما على أن الميزانية «واقعية جدًا وليست هادرة للموارد، بل تركز على الأولويات الرئيسية». وأوضحت ميلوني أن هذه الأولويات الممولة بديون إضافية مقدارها 15.7 مليار يورو وتخفيضات غير محددة في الإنفاق تهدف إلى «الدفاع عن القوة الشرائية للعائلات».

خفض المساهمات في الرواتب

وتتضمن الميزانية المقترحة، الإثنين، تجديد خفض المساهمات في الرواتب لمن يصل دخلهم إلى 35 ألف يورو سنويًا. وأشارت ميلوني إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يدخل في المتوسط 100 يورو شهريًا إلى جيوب 14 مليون إيطالي.

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وكجزء من خطة أوسع للإصلاح الضريبي قررت الحكومة أيضًا دمج أول شريحتين ضريبيتين، ما يعني أن الأشخاص الذين يكسبون ما يصل إلى 28 ألف يورو سنويًا سيستفيدون من نسبة تبلغ 23% بدلًا من 25%.

كما خصصت ميلوني المزيد من الدعم للأمهات العاملات في إطار محاولتها زيادة معدل الولادات المنخفض في إيطاليا، مثل إعفاء الأمهات اللواتي لديهن طفلان على الأقل من مساهمات الضمان الاجتماعي.