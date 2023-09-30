إيطاليا تصرّ على تشكيل مهمة بحرية للتصدي للهجرة بالاتفاق مع دول شمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

تصر إيطاليا على تشكيل مهمة بحرية للتصدي للهجرة بالاتفاق مع دول شمال أفريقيا، وفق ما أكدته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، الجمعة، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقالت ميلوني في تصريحات صحفية في نهاية الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش مؤتمر «Med9» المنعقد في مالطا، إن «الجزء الثالث من مهمة (صوفيا) لم يجر تنفيذها أبدًا، لأن الجزء الأول كان عامل جذب للمهاجرين، وقد جرى إلغاؤها».

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وأضافت ميلوني أن «هناك رغبة بمعالجة قضية المهاجرين بشكل جدي، النهج قائم بالفعل، لقد طرحت القضية والحلول التي كنت أحددها دائمًا بشكل واضح، وقد جرى النقاش حول هذا الأمر ولمست تقاربًا بين هذه الدول، التي تشاطر القضية بالكامل».

وفي السياق، أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية الحاجة إلى استئناف شراكة بلادها مع تونس بقوة، الأمر الذي يعطي إشارات مهمة للغاية للتعاون، مبينةً أن هذه الشراكة نموذج يمكن استخدامه مع دول أخرى في شمال أفريقيا.