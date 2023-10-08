إغلاق خط أنابيب غاز بين فنلندا وإستونيا للاشتباه في تسرب

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة غاسغريد الفنلندية، المشغلة لشبكة الغاز في بيان اليوم، إن خط أنابيب غاز تحت البحر يمتد بين فنلندا وإستونيا جرى إغلاقه في وقت مبكر اليوم، بعد تراجع غير معتاد في الضغط.

وأضافت الشركة في البيان، «بناء على عمليات الرصد هناك اشتباه بوجود تسرب في خط الأنابيب (TADAWUL:2360) البحري بين فنلندا وإستونيا»، موضحة أنها تنسق مع الشركة المشغلة في إستونيا للتحقيق في سبب التسرب، وفق وكالة «رويترز».

- انتهاء تسرب الغاز من خط أنابيب «نورد ستريم2»

وتعرضت أوروبا من قبل لتسرب غاز في خط أنابيب «نورد ستريم»، فيما تبادلت روسيا والدول الغربية، الاتهامات بالوقوف وراء سبب التسر.