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صفقة بين «كاثي باسيفيك» و«إيرباص» لشراء 32 طائرة «إيه 320 نيو»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 08:14 صباحا
صفقة بين «كاثي باسيفيك» و«إيرباص» لشراء 32 طائرة «إيه 320 نيو»
طائرة تابعة لشركة «كاثي باسيفيك» على مدرج مطار سنغافورة، 13 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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أعلنت شركة «إيرباص»، الجمعة، أنها حصلت على طلبية من «كاثي باسيفيك»، ومقرها هونغ كونغ، لشراء 32 طائرة من طراز «إيه 320 نيو»، لتوسع رحلاتها إلى البر الصيني، وأماكن أخرى في آسيا.

ولم تكشف التفاصيل المالية للصفقة على الرغم من أن قيمتها ستتراوح بين 3.2 و4.1 مليار دولار بالأسعار الحالية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي أغسطس، ذكرت «كاثي باسيفيك» أنها تعتزم زيادة أسطولها من الطائرات، بالإضافة إلى طلب سابق لشراء 32 طائرة من طراز «إيه 320 نيو» في العام 2017.

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وأوضحت «إيرباص» أن النماذج الأقل استهلاكا للوقود من طائرات «إيه 320» ذات الممر الواحد هي الأكثر مبيعا، وتنافس طائرة «737 ماكس» من بوينغ.

أحدث التعديلات التكنولوجية
وقال المدير التجاري لشركة صناعة الطائرات الأوروبية، كريستيان شيرير، في بيان: «كاثي هي إحدى شركات الطيران الرائدة في العالم، ونحن فخورون بأن نكون جزءا من خطتها للتعافي والنمو».

وجرى تسليم 13 طائرة من الطلب الأول العام 2017. وقالت «كاثي» في 10 أغسطس إنها تتوقع تسلم الطائرات الجديدة بحلول العام 2029.

وأوضح رئيس شركة «كاثي»، رونالد لام، حينها: «تتميز هذه الطائرات بأحدث التعديلات التكنولوجية لرحلة أكثر هدوءا وراحة وأقل استهلاكا للوقود».

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