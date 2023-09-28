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سعر النفط الأميركي يرتفع إلى أعلى مستوى منذ عام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 07:19 صباحا
سعر النفط الأميركي يرتفع إلى أعلى مستوى منذ عام
مصفاة نفط شرق العاصمة اليابانية طوكيو، 12 نوفمبر 2021. (رويترز)
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قفز النفط الأميركي نحو دولار للبرميل، اليوم الخميس، مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من عام، إذ أدى الانخفاض الحاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى تفاقم المخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية، وذلك في ظل تخفيضات «أوبك بلس» التي تقودها السعودية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي فوق 95 دولارا للمرة الأولى منذ أغسطس من العام الماضي، بينما صعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 77 سنتا، أو 0.8%، إلى 97.32 دولار للبرميل بعد أن بلغت مستويات لم تشهدها منذ نوفمبر العام الماضي، حسب وكالة «رويترز».

تراجع مخزونات الخام الأميركية
وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز».

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام في مركز التخزين كاشينغ بولاية أوكلاهوما، ونقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي، انخفضت بمقدار 943 ألف برميل في الأسبوع إلى نحو 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو العام 2022.

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